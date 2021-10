Per il make-up di Halloween le nostre muse sono loro

Manca davvero pochissimo ad Halloween, la notte più lunga dell’anno e sicuramente quella più spaventosa. Come sempre, sono mille le idee su come truccarci e da cosa travestirci per essere irriconoscibili e terrificanti, però se ancora non abbiamo deciso e siamo in cerca di ispirazione non possiamo non guardare i video tutorial delle più famose beauty influencer.

Da @makeupdelight a @cherylpandemonium, fino alla strepitosa @nikkietutorials…tutte le migliori influencer in fatto di trucco hanno postato la loro idea di make up per Halloween fornendoci gli spunti per qualsiasi maschera decideremo di indossare.

Il trucco perfetto per il Dia de Los Muertos

La siciliana di nascita ma americana d’adozione Giuliana Arcarese, alias @makeupdelight, ha scelto per i suoi 273mila follower un make up di ispirazione sudamericana, più precisamente messicano. Il trucco ormai estremamente in voga negli ultimi anni – sicuramente il dolcissimo film d’animazione Coco ha contribuito alla fama – è quello da calavera (teschio, in spagnolo).

Pelle pallidissima grazie alla cipria, tocchi di colore su zigomi, mento e punta del naso e la cosa più importante di tutte: cristalli a incorniciare gli occhi. Occhi che sono stati scuriti con un ombretto nero dall’arcata sopraccigliare alla zona inferiore, così da contrastare nettamente con l’incarnato chiarissimo.

Gothic-chic: perfetto sempre, ma ad Halloween di più

La bellissima @cherylpandemonium, ovvero la beauty guru da 129mila followers Carlotta Giacuzzo, propone un trucco semplice e perfetto anche per tutti i giorni, ma ancora di più per la notte delle streghe.

L’influencer punta sulla pesantezza del make up per enfatizzare lo sguardo e renderlo penetrante grazie a un eyeliner corposo applicato in entrambe le rime degli occhi e allungato per un effetto “gatta” molto sensuale. Le sopracciglia sono delineate e scurite e la bocca è riempita da un rossetto scuro e semi metallizzato.

Il suo everyday make up d’ispirazione gotica è stupendo se abbinato a un travestimento da strega o da Morticia Addams, perché no!

L’eccesso di Nikkie Tutorials è terrificante e meraviglioso

La più famosa beauty influencer del web, @nikkietutorials, propone ben due opzioni di make up per trasformarci insieme ai 15,2 milioni di followers nelle donne più spaventose di sempre. E lo fa con due video tutorial semplicemente meravigliosi (anche se brevissimi), che uniscono il talento a una buona dose di recitazione e ci coinvolgono totalmente.

Un make up sicuramente più complesso di quelli visti fino ad ora, ma dall’effetto spooky assicurato. Le lenti a contatto bianche eliminano lo sguardo che però è, allo stesso tempo, sottolineato da un trucco che divide il volto, o per meglio dire il teschio, a metà. Il bianco e il nero creano un contorno fiammeggiante sul volto, ripreso da un rossetto nero a riempire le labbra e da ciglia finte voluminosissime.

C’è qualcosa di più spaventoso dei pagliacci? No, esatto. Ed è per questo che l’evil-clown è una delle maschere preferite dagli amanti di Halloween. Nikkie la rivisita aggiungendo un make up al neon e schizzi di sangue finto: what else?