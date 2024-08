Make-up fresco anti-sudore: come sostituire fondotinta e correttore

È difficile rinunciare al make-up. Dona un aspetto più luminoso, leviga la pelle e aiuta a sentirsi meglio con se stessi. In estate, però, tante persone decidono di dire addio a questo piacere. Il caldo eccessivo, infatti, non si sposa bene con il trucco. Il sudore rischia di rovinare l’intera opera, dando vita a macchie antiestetiche e a fastidi cutanei.

Uno dei passaggi più problematici è legato all’applicazione del fondotinta e del correttore. Per fortuna, è possibile creare una buona base anche senza ricorrere a questi prodotti. Il risultato sarà davvero sorprendente e non si noterà alcuna differenza.

Un make-up perfetto per l’estate: come sostituire il fondotinta

Il fondotinta non ha solo il compito di uniformare la pelle, levigare i pori e mascherare le imperfezioni, ma anche quello di preparare il viso al resto del make-up. Consente alle polveri e alle creme di aderire maggiormente e riduce gli inconvenienti. Gli strati di fondotinta, però, durante i mesi estivi, possono apparire pesanti. e difficili da tollerare. Si impastano con il sudore, creando un risultato poco piacevole alla vista e al tatto.

Gli esperti del settore, quindi, consigliano di sostituirlo con altri passaggi. Sono ugualmente efficaci, ma meno sensibili agli effetti deleteri del caldo. La prima cosa da fare è quella ricorrere a un sottile strato di crema idratante. Ne esistono anche di colorate. Le BB cream sono perfette. In commercio, ci sono tantissime opzioni disponibili. La scelta, ovviamente, sarà influenzata dalla tonalità dell’incarnato sottostante e dalla coprenza che si desidera avere.

Sarà sufficiente spalmarla sulla pelle in modo uniforme per ottenere subito un volto luminoso e riposato. Si consiglia di optare per prodotti dotati di una protezione solare, in modo da prevenire i danni provocati dai raggi solari, come l’invecchiamento precoce della cute e il melanoma.

A questo punto si potrà passare a un bronzer. Gli amanti del contouring non avrà alcuna difficoltà nell’utilizzarlo. Le altre persone potranno ricorrere a dei brevi tutorial su Internet per apprendere tutte le tecniche di base. Se ci si concentrerà nei punti giusti, nel giro di qualche minuto, si avrà un viso scolpito e ben delineato. Gli zigomi risalteranno come non mai.

Il make-up potrà essere completato con un ombretto leggero in polvere, dai colori neutri o vivaci, e da un lucidalabbra brillante. Su ogni convezione, vengono riportati i dettagli dei diversi prodotti. È fondamentale che siano resistenti all’acqua. Il sudore, così, non influirà sulla tenuta finale.