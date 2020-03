Make-up estate 2020: le ultime tendenze

Le giornate si allungano, il clima cambia e arriva il caldo, che porta con sé desiderio impellente di leggerezza. Per prepararsi al meglio alla nuova stagione, possiamo iniziare a indagare quali saranno le tendenze in voga per la primavera-estate 2020.

Oltre a ripensare i nostri outfit abituali, così da assecondare le nuove temperature, può essere il momento giusto anche per guardare ai nuovi trend consigliati in tema di make-up. Questo perché, sebbene le preferenze riguardo al settore fashion e beauty siano un fatto estremamente personale, può comunque essere utile conoscere le linee generali che sono in voga in un determinato periodo stagionale.

Così facendo, sarà più semplice scegliere e orientarci nello sconfinato mondo della cosmesi, acquistando prodotti mirati, capaci di esaltare al massimo la nostra bellezza o le nostre peculiarità. Di seguito vi proponiamo i consigli di make-up di Douglas.it che riteniamo essere, a questo proposito, un ottimo punto di partenza per studiare le possibilità a cui rifarsi e arrivare preparati al cambio di look estivo.

Nude o da star: l’estate si illumina con il giusto make-up

Approfondendo le possibilità make-up suggerite da Douglas per la prossima estate, notiamo fin da subito la compresenza di due differenti tendenze. Possibilità che, seppur teoricamente distanti, riescono ad alternarsi con equilibrio, creando una proposta di make-up dinamico per le nostre giornate. Nello specifico, perciò, appaiono di fronte a noi due alternative:

Un trucco nude , pensato per enfatizzare la parte più autentica e naturale di noi stesse;

, pensato per enfatizzare la parte più e di noi stesse; Un make-up dal carattere deciso, che è perfetto per fare spazio al nostro lato più giocosamente vanitoso.

Nella scelta della tendenza da assecondare, molto dipende dai nostri gusti e da quale versione di noi stesse preferiamo. In entrambi i casi, vi è ampio spazio per la sperimentazione e la fusione di elementi appartenenti a contesti differenti, capaci di stupire ed emozionare. È così che accanto a un incarnato che rasenta la perfezione, creato esaltando le nostre unicità e che fa dimenticare l’effetto maschera, possiamo trovare un trucco occhi strong. Quest’ultimo trae la sua forza dalla combinazione particolare di glittere colori accesi, dalle tonalità calde, che si ricollegano alla potenza della stagione entrante: l’estate.

Pelle luminosa e un tocco di colore senza dimenticare la qualità

Rosso, verde con l’aggiunta di strass o ancora, un tratto di eye-liner che richiama volutamente il fascino retrò delle celebri femme fatale di una volta: anche le possibilità cromatiche per l’estate 2020 sono infinite, ma tutte si fondano sulla scelta obiettiva di prodotti make-up di estrema qualità.

Un esempio tra i più consigliati è quello costituito dal fondotinta Diorskin Forever Fluide, che si contraddistingue per la sua lunga tenuta e per la formula che nasce grazie all’integrazione di ingredienti curativi accuratamente selezionati. Un fluido coprente, creato per portare alla luce la bellezza naturale e disponibile in una doppia versione, a seconda che si desideri un finish mat vellutato o un illuminante.

Se invece vogliamo focalizzarci sul trucco occhi, allora un prodotto che può divenire un grande alleato è dato dalla Dior Backstage Eye Palette. Questa soluzione è l’ideale sia per look naturali sia per make-up dal carattere audace. In aggiunta, la palette assicura un risultato professionale, unendo in un unico articolo tonalità mat e brillanti in grado di assecondare ogni tipo di incarnato.

Insomma, seguendo i consigli degli esperti e optando per trucchi dei migliori brand, sarà possibile giungere all’estate con un make-up perfetto e, allo stesso tempo, di tendenza.