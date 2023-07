Make up e caldo estivo: i consigli per un trucco adatto ad una sudorazione eccessiva

Il make up in estate può essere una vera sfida da portare a termine: con caldo e sudore risulta quasi impossibile.

La tenuta del trucco, con la pelle sudata, le creme che si sciolgono e la matita che cola, è un vero disastro. Le temperature sono sempre più roventi ed è fondamentale trovare il prodotto giusto, altrimenti si rischia di fare un pasticcio. Non c’è modo di cambiare il caldo forte e ciò che ne consegue, tuttavia si può giocare sicuramente con una strategia idonea.

Le persone che sudano molto, poi, hanno un vero problema nel trovare un trucco a lunga tenuta soprattutto in piena estate. L’ideale è lasciar traspirare la pelle e quindi adottare poche e semplici cose. Più il derma viene soffocato e più tende a sudare. Questo vuol dire che è inutile riempirsi di creme, fondotinta e gloss in quanto più ci sono prodotti e più il risultato è pessimo.

Caldo e make up: come fare quando si suda molto

Non bisogna pensare al trucco come si fa in inverno ma a qualcosa che dia un tocco di colore e brillantezza, dunque molto semplice. Un illuminante viso in polvere, un po’ di ombretto, una matita per il contorno occhi. In questo modo si riesce a dare valore al proprio make up senza doversi preoccupare troppo.

Le donne che tendono ad avere un problema di sudorazione eccessiva al viso, possono sicuramente valutare l’acquisto di prodotti a lunga tenuta e waterproof. Tuttavia in generale il trucco estivo non è uguale a quello invernale e di conseguenza è necessario comprare cosmetici appositi.

Partendo dalla crema idratante, se si soffre di sudorazione, non si può scegliere un prodotto pesante e corposo, meglio valutare una texture molto leggera che si assorbe in fretta oppure un siero che si adatta molto meglio al derma. Addio assoluto al fondotinta, meglio un primer molto leggero e comunque una base naturale, questa è l’unica soluzione che possa tenere a lungo termine.

Potete anche valutare una BB cream che nel periodo estivo uniforma la pelle e dona colore. Leggere sempre le etichette e in particolare l’INCI di composizione. In questo modo si può scegliere qualcosa che sia oil free, con ingredienti almeno al 90% naturali e comunque per proteggere la pelle dal sole.

Il blush in polvere è una buona idea in quanto questo tende ad asciugare ed assorbire l’acqua: niente paste o creme perché aumentano la sudorazione. Per le labbra invece un bel gloss è la scelta ottimale, mentre per gli occhi sì a mascara, matita e anche eyeliner resistenti.