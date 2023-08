Make-up antiage perfetto: così potrai nascondere i piccoli difetti senza esagerare

I segreti per un perfetto make-up anti age per ringiovanire la nostra pelle e dei suggerimenti utili per non sbagliare mai.

Con l’avanzare dell’età la pelle tende ad assottigliarsi e a perdere di elasticità e lucentezza e compaiono le prime rughe, che tuttavia possono essere ben minimizzate con un perfetto make-up anti age. Per questo molte donne desiderano imparare a truccare pelle e viso in modo tale da nascondere dei piccoli difetti estetici e sembrare più giovani. Attenzione innanzitutto a quali prodotti usare: alcune pelli diventano più sensibili ad una certa età, e potrebbero comparire delle reazioni allergiche non indifferenti.

Il consiglio principale è quello di utilizzare prodotti idratanti e leggeri, per non appesantire la pelle ed evitare quindi quelli dalla texture più corposa, che contribuiscono ad accentuare i difetti e a dare un effetto totalmente innaturale.

Make-up anti age, i consigli su come truccare il viso, occhi e labbra

Innanzitutto per un make-up correttivo anti age bisogna partire dalla base. Il primer aiuta a levigare e rendere uniforme la pelle del viso e la sua applicazione corretta evita al fondotinta e al blush di accentuare le rughe di espressione. Sempre per la base, è consigliato utilizzare anche un correttore per coprire occhiaie e macchie sul viso. Attenzione però a scegliere quello del colore giusto, che dipende dal tipo di occhiaie. Le tonalità scure sono ideali per occhiaie nere o molto scure, mentre i colori verdi sono ideali per le occhiaie violacee o blu. La base può essere conclusa applicando del blush in crema, da mettere con pochi e leggeri tocchi, per non avere l’effetto clown.

Anche la scelta del fondotinta è importante: deve essere leggero ma coprente, in grado di creare l’effetto lucido che manca alla pelle. E’ indispensabile utilizzare un fondotinta per pelli mature liquido che contenga al suo interno ingredienti che aiutano a coprire le piccole imperfezioni e a nutrire la pelle.

Anche per gli occhi, bisogna prediligere ombretti dalla texture leggera, con colori neutri e luminosi. Evitare dunque ombretti neri, ovvero il classico smokey eyes, che andrebbe ad appesantire lo sguardo. Per ringiovanire l’occhio valgono invece tutti quegli ombretti chiari, dai toni caldi applicati in leggera quantità. Via libera anche al mascara, che aiuta ad aprire lo sguardo, senza tuttavia esagerare con il suo utilizzo.

Per le labbra, vale la regola generale di mantenersi sui toni naturali e caldi, quindi la scelta dei colori deve virare sull’aranciato o in alternativa sul nude. In generale bisogna preferire i rossetti cremosi o gloss che donano luminosità e idratazione alle labbra. Per evidenziare l’arco di cupido, che spesso con l’età tende a perdere di definizione, si può applicare una matita per il contorno labbra riprendendo il contorno della bocca e andando leggermente oltre il bordo.