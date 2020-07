Maison du Monde è un’azienda francese di arredamento con negozi in tutto il mondo, da sempre sinonimo di un arredamento di qualità, originale e inconfondibile. Vediamo cosa ha da proporre il catalogo Maison du monde 2020.

Catalogo Maison du monde, cucina e sala

La cucina e la sala da pranzo sono le stanze che frequentiamo di più durante il giorno. Il catalogo Maison du monde 2020 propone divani e poltroncine adatti per il relax, oltre che tavoli e sedie essenziali e comodi.

Divani Maison du monde, ce ne sono di tutti i tipi! Tra i modelli più interessanti ed ergonomici del catalogo Maison du monde 2020 troviamo:

NIO : tra i divani Maison du monde questo è perfetto per una coppia o per chi vive da solo. NIO è un divano trasformabile 2 posti, dallo stile trendy e confortevole, disponibile in vari colori (senape, verde acqua, grigio…)

: tra i divani Maison du monde questo è perfetto per una coppia o per chi vive da solo. NIO è un divano trasformabile 2 posti, dallo stile trendy e confortevole, disponibile in vari colori (senape, verde acqua, grigio…) MONTREAL : Montréal è uno dei divani Maison du monde più apprezzati e comodi. Si tratta di un divano angolare trasformabile da 3/4 posti, perfetto per famiglie e amici. Tra i colori disponibili ci sono grigio chiaro e grigio scuro, blu notte e verde acqua.

: Montréal è uno dei divani Maison du monde più apprezzati e comodi. Si tratta di un divano angolare trasformabile da 3/4 posti, perfetto per famiglie e amici. Tra i colori disponibili ci sono grigio chiaro e grigio scuro, blu notte e verde acqua. LOUVRE: Tra i divani Maison du monde, Louvre si distingue per l’eleganza e la capienza. Realizzato in lino lavato, accoglie fino a 4 persone. Disponibile in antracite, beige, bianco, grigio chiaro.

Ad accompagnare i divani Maison du monde ci pensano le poltroncine Maison du monde, comode e dall’aria retro-chic, come nei salotti nobiliari di un tempo.

Tra le poltroncine 2020, troviamo diversi modelli. C’è SAO PAULO, una poltroncina Maison du monde in velluto perfetta per sorseggiare una tazza di té, disponibile in rosa, verde, senape e altri colori; e poi c’è HERMANN, poltrona in tessuto, comoda ed ergonomica, disponibile in verde e nero.

Tra le poltroncine Maison du monde abbiamo anche ARNOLD, a metà strada tra design contemporaneo e stile retro, c’è in grigio, nero, blu e altri colori; e SOCIETY, in velluto, disponibile in ottone e senape.

Poltroncine Maison du monde, poltroncina ARNOLD

Poltroncine Maison du monde, poltroncina HERMANN

Poltroncine Maison du monde, poltroncina SAO PAULO

Poltroncine Maison du monde, poltroncina SOCIETY

Anche per quanto riguarda i tavoli, Maisons du monde non si smentisce mai in termini di qualità e originalità. Maison du monde tavoli, da pranzo e cena, eccoli qui:

Questo è il tavolo BLACKOUT, un tavolo da pranzo quadrato per 2/4 persone.

Maisons du monde tavoli, questo è il modello BOOP: allungabile, può ospitare da 6 a 10 persone.

Maison du monde tavoli, ci sono anche quelli bassi, perfetti da abbinare ai divani!

Tavoli Maisons du monde, LONG ISLAND

Tavoli Maisons du monde, MAGNUS

Catalogo Maison du monde, stanza da letto

Maisons du monde ha pensato proprio a tutto: nel catalogo Maison du monde 2020 c’è spazio per tantissimi complementi d’arredamento per la stanza da letto. Letti Maison du monde, tappeti Maison du monde, orologi Maison du monde…chi più ne ha più ne metta!

Tra i letti Maison du monde, troviamo questi modelli:

ASPLEEN : ricoperto di un tessuto grigio sulla struttura e sulla testata da letto, è un letto matrimoniale dal look caldo.

: ricoperto di un tessuto grigio sulla struttura e sulla testata da letto, è un letto matrimoniale dal look caldo. NEWPORT : letto Maisons du monde in bianco, disponibile in versione singola e matrimoniale.

: letto Maisons du monde in bianco, disponibile in versione singola e matrimoniale. SHEHERAZAD: meraviglioso letto a baldacchino per sentirsi dei veri re o delle vere regine!

Letti Maisons du monde, ASPLEEN

Letti Maisons du monde, NEWPORT singolo

Letti Maisons du monde, NEWPORT matrimoniale

Letti Maisons du monde, SHEHERAZAD

Oltre ai letti, il catalogo Maison du monde propone anche elementi di arredo per la stanza da letto, tra cui orologi innovativi e divertenti e tappeti in cotone, lino, velluto.

Orologio COLUMBUS Foto Maison du Monde

Orologio NATHAN Foto Maison du Monde

Tappeto TOULON Foto Maison du Monde

Tappeto LUCENZA Foto Maison du Monde

Per chi non può rinunciare a specchiarsi prima di uscire, il catalogo Maison du monde propone diversi modelli di specchi Maison du monde a figura intera, qui ne vediamo un paio:

Specchio ENZO Foto Maison du Monde

Specchio CLIFTON Foto Maison du Monde

Catalogo Maison du monde, bagno

Nel catalogo Maisons du monde 2020 c’è spazio anche per l’arredamento da bagno: specchi, mensole e scaffali per abbellire e tenere in ordine una delle stanze più “intime” della casa.

Leggi anche: come arredare casa in stile provenzale

Specchio SALERNE Foto Maison du Monde

Specchio KENYA Foto Maison du Monde

Questi invece sono due mobili da bagno Maison du monde perfetti per diventare zona lavabo e contemporaneamente tenere in ordine tutto.

Mobile da magno Maisons du monde LEONCE (in legno)

Mobile da bagno Maisons du monde TROCADERO (in legno)

Catalogo Maison du monde, giardino

Chi ha una casa con giardino ama curarsene, decorandolo con piante ed oggetti di arredamento … e questo Maisons du monde lo sa! Il catalogo ha tante novità, tra cui ombrelloni da giardino, salotti da giardino e tavolini da giardino.

Salotto KAZACHOK Foto Maison du Monde

Tavolo sovrapponibile ESCALE Foto Maison du Monde

Ombrellone LUCIOLE Foto Maison du Monde

Divano ST.TROPEZ Foto Maison du Monde

Ombrellone BAHAMAS Foto Maison du Monde

Tavolo MAYOTTE Foto Maison du Monde

Insomma, il catalogo 2020 di Maison du monde ci dimostra che Maisons du monde ha pensato proprio a tutto e tutti! Per conoscere i prezzi dell’arredamento Maisons du monde potete visitare il sito ufficiale a questo link.