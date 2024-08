Maika, Lino e Alessia, dopo Temptation il triangolo è diventato molto bollente

La loro storia sembra non finire, anche perché, di fatto, trova ampio riscontro nel pubblico a casa. Sono stati sicuramente tra gli elementi più importanti della stagione di Temptation Island appena conclusa, con picchi di share molto elevati e una certa attenzione anche dopo la fine del programma.

Ora però si apre una nuova realtà per loro e quindi ci sarà la possibilità di continuare a seguire le vicende anche fuori dal villaggio in Sardegna. Lino e Alessia sono arrivati insieme, per mettere alla prova la loro relazione. Alla fine hanno scelto di uscire separati e il napoletano ha iniziato a conoscere la tentatrice Maika fuori dal programma.

Maika, Lino e Alessia: la novità fa impazzire i fan

Le cose però sono cambiate rapidamente, dopo l’uscita e quindi la fine di tutto, la storia tra Lino e Alessia è finita, è nato qualcosa tra Lino e la tentatrice ma poi anche questa relazione si è conclusa dal momento che lo stesso ci ha tenuto a far sapere sui social di essere single.

Poi Lino e Alessia sono stati fotografati insieme ad altri concorrenti in un locale in Sicilia, in tanti quindi hanno dato per scontato che fossero tornati insieme ma i due hanno chiarito che non è così. Ora si apre ancora un capitolo e questo sicuramente farà molto felice il pubblico a casa. Secondo NuovoTv infatti ci sono tutte le probabilità di vederli insieme al Grande Fratello.

Ormai la voce si fa sempre più insistente e non sembra più un dettaglio o qualcosa su cui stanno fantasticando coloro che li hanno seguiti e vogliono capire come andrà a finire. Sembra infatti una possibilità reale non è la prima volta che i concorrenti di un programma, soprattutto con tanto riscontro di pubblico, vengano scelti per un altro della stessa Rete.

Un triangolo amoroso sotto gli occhi dei riflettori trascinerebbe share e un enorme seguito, non sorprenderebbe quindi questa scelta. Dopotutto il programma è finito da poco, gli animi sono ancora caldi e c’è un elevato grado di attenzione verso le coppie che hanno spopolato all’interno di Temptation Island.

Se alcune hanno deciso di intraprendere una seconda vita dopo la fine dello stesso, c’è chi come Lino e Alessia ha messo il punto fine. La storia con Maika però sin dal principio è stata ricca di scintille e quindi chiuderli tutti e tre in casa potrebbe dare seguito a siparietti che certamente farebbero impazzire il pubblico.