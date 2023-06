Mai più talloni secchi e duri: la ricetta ecologica a base di curcuma per piedi morbidissimi

La pianta dei piedi e in particolare i talloni possono presentarsi secchi e duri. Ecco il rimedio naturale ed ecologico a base di curcuma.

Molti di noi non vedono l’ora che arrivi l’estate per poter finalmente tenere i piedi liberi e non costretti nelle scarpe chiuse che segnano, opprimono e talvolta provocano dolore. Ovviamente, per poter sfoggiare sandali e simili con orgoglio e avere un aspetto impeccabile, occorre prendersi cura di questa parte del corpo come di tutte le altre. Hai i talloni sempre secchi e duri? A volte la classica idratazione non basta. Ecco un rimedio naturale ed ecologico a base di curcuma: la pelle tornerà morbidissima!

Proprio a causa dell’attrito con le scarpe e il suolo, la pianta dei piedi tende a “indurirsi” e ispessirsi. Talvolta fino al punto da risultare ruvida al tatto e causare anche un certo imbarazzo quando siamo al mare o in piscina o comunque ci capita di togliere le scarpe. Oggi vi proponiamo una soluzione casalinga efficace ed economica.

Ricetta ecologica a base di curcuma: addio talloni secchi e duri addio

Non tutti sanno che questa spezia è portentosa quando si tratta di darci una mano a prenderci cura della nostra bellezza. Oltre a essere in lenitivo naturale per le infiammazioni e contribuire a contrastare le rughe, ha anche la capacità di purificare e ammorbidire la pelle. Scopriamo come usarla per risolvere il problema dei talloni secchi.

Ciò di cui abbiamo bisogno, trattandosi di una ricetta ecologica, sono semplici ingredienti naturali. La curcuma, ovviamente e poi del burro di karité o, in alternativa, del miele. Possiamo aggiungere anche qualche goccia di uno olio, come quello di mandorle o cocco. Prepariamo dunque un recipiente e mettiamoci al lavoro.

Mescoliamo due cucchiai di curcuma a quattro di burro di karité. Se usiamo il miele, le dosi resteranno le stesse, ma assicuriamoci che sia bello liquido. Aggiungiamo anche un cucchiaino dell’olio che abbiamo scelto e amalgamiamo il tutto per bene, fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto andiamo a spalmare la crema realizzata sui piedi, insistendo in modo particolare sulla pianta e sui talloni. Massaggiamo e strofiniamo con delicatezza, come quando facciamo lo scrub. Adesso lasciamo in posa il composto per almeno una decina di minuti prima di procedere a risciacquare il tutto con acqua tiepida o fresca. Una volta asciugati i piedi completiamo l’opera con una crema idratante. Che differenza!