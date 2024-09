Mai più pipi e feci dei gatti in giardino: ho qui la soluzione definitiva per te

Il tuo giardino è invaso da pipi e feci dei gatti? La soluzione definitiva per evitare che questo succeda.

Avere un giardino è una grande fortuna soprattutto perché nelle belle giornate è piacevole intrattenersi fuori a leggere un libro o prendere il sole. Chi ha un gatto sa anche che per questo animale è il luogo ideale per esplorare e fare attività.

Eppure, come è sgradevole doversi disfare ogni volta della sua pipi e delle sue feci. Infatti, il gatto può non capire facilmente che nonostante si trovi in un ambiente esterno, deve comunque fare i suoi bisogni nella lettiera.

Per fortuna esiste la soluzione definitiva per risolvere questo fastidioso problema.

Come evitare che i gatti facciano pipi e feci in giardino

I gatti non imparano molto facilmente che non devono lasciare i loro bisognini in giardino. Purtroppo questo è molto fastidioso perché costringe i padroni a dover pulire ogni volta tutto.

Se poi per esempio in giardino arrivano i gatti dei vicini, il discorso allora è diverso perché innanzitutto si potrà cercare un dialogo con loro per consigliare di mettere una lettiera all’esterno che il gatto userà al posto del proprio giardino.

Se nonostante ciò non si dovesse risolvere il problema, allora si può provare a spaventare l’animale non appena arriva in giardino, ad esempio usando segnali acustici o battiti di mani. Ancora, spruzzargli dell’acqua addosso usando una pompa, può essere una soluzione.

Però alcuni gatti amano l’acqua e dunque con loro potrebbe non funzionare. L’Angora turco, il Maine Coon e il Gatto delle foreste norvegesi infatti non si lasceranno intimidire. Se nemmeno questo dovesse funzionare, l’ultima soluzione è diffondere degli odori che i gatti non sopportano.

Per esempio i fondi del caffè o il pepe, sparsi nelle aiuole e nel giardino, possono farli fuggire via alla svelta. Sebbene si tratti di una variante economica che dovrebbe agire anche come fertilizzante e attirare i lombrichi, ha uno svantaggio: quando piove o tira vento, l’effetto svanisce rapidamente.

Lo stesso vale per spray, polvere o granuli per allontanare i gatti. Una soluzione a lungo termine invece può essere quella di piantare delle piante che non piacciono ai gatti come il plectranthus (o pianta spaventa gatti), la lavanda, la menta piperita, la ruta, il mirtillo rosso o i gerani profumati.

Anche le piante spinose come le rose possono dissuadere i gatti dal fare i bisogni nelle aiuole. Evitare invece le piante che amano come l’erba gatta, il camedrio maro o la valeriana. Una delle soluzioni sopra citate potrebbe già risolvere il problema pipi o feci in giardino ma alcuni gatti sono più duri da allontanare.

Non si lasciano intimidire da acqua o odori sgradevoli ma potrebbe invece funzionare qualche rumore fastidioso. Ad esempio usare l’apparecchio a ultrasuoni che emette suoni ad alta frequenza. Questi non sono udibili dall’orecchio umano, ma sono estremamente sgradevoli per i gatti.

Tanto per i propri gatti quanto per quelli dei vicini, queste sono le soluzioni più efficaci per evitare che lascino i loro bisognini in giardino.