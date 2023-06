Maglioni e magliette con pelucchi, vietato gettarli: il trucco della spugnetta per farli tornare come nuovi

Nel riporre maglioni e magliette nel guardaroba invernale vi siete accorti di fastidiosi pelucchi? Basta una spugnetta e il problema è risolto.

Con l’arrivo dell’estate abbiamo fatto, come ogni anno, il classico cambio di stagione, riponendo gli indumenti invernali per lasciare il posto a quelli della bella stagione. Nel procedere, però, molti di noi si saranno accorti che i maglioni e alcune maglie erano ricoperti di fastidiosi pelucchi, che danno ai capi un aspetto trasandato e logoro nonostante siano, magari, nuovissimi. Si tratta di un problema comune, dovuto ai tessuti. Basta una semplice spugnetta da cucina per rimediare: ecco il trucco facile e veloce da provare.

Prima di prendere decisioni affrettate e drastiche, come buttare via i vostri capi preferiti, fate un bel respiro. Sappiamo tutti che in commercio ci sono tanti prodotti che servono proprio a risolvere questo problema. Tuttavia, non serve spendere una fortuna quando la soluzione è già a casa e non ci costerà nemmeno un soldo.

Una spugnetta da cucina per dire addio ai pelucchi su maglioni e magliette

Non c’è modo di evitarlo, questo tipo di capi finisce sempre col ricoprirsi di pelucchi. Per quanta cura ci mettiamo nel lavarli, stirarli, riporli e conservarli. Come abbiamo detto, il motivo è spesso il tessuto stesso che ha questa tendenza. E, ovviamente, di conseguenza, gli indumenti appaiono usurati, nonostante non lo siano. Ma usando una spugnetta da cucina possiamo rimediare in poche mosse.

Mettiamoci al lavoro e iniziamo procurandoci una spugnetta nuova. Eviteremo di rischiare di sporcare il tessuto o di macchiarlo servendoci di una già usata. Assicuriamoci che sia asciutta e così anche il maglione o l’indumento in questione. Stendiamo su di una superficie piatta, come un tavolo o anche sul pavimento e iniziamo a strofinare la stoffa usando la parte abrasiva della spugnetta. Non occorre essere troppo “impetuosi”, non vogliamo danneggiare il tessuto o scolorirlo, magari allargando le maglie.

Dobbiamo avere mano ferma e decisione, ma senza esagerare. Questo metodo ci porterà via un po’ di tempo, poiché dovremo procedere su tutto l’indumento poco per volta. Il risultato, però, sarà davvero incredibile: il nostro capo di vestiario tornerà come nuovo, senza nemmeno un minuscolo pelucchio rimasto a infastidirci! Possiamo poi usare una spazzola per tessuti ripulire per bene la stoffa e magari procedere ad un semplice lavaggio e il gioco è fatto.