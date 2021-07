Il matchy matchy, ovvero indossare outfit simili, se non gli stessi, sta spopolando tra le tendenze di questa estate 2021.

Tendenza matchy matchy, il trend dell’estate

Una tendenza che sta sempre più diventando sempre più protagonista: mamma-figlio, fratelli e sorelle o fidanzati. È bello essere coordinati per colori e grazie proprio agli stessi outfit siamo davvero abbinati.

A volte semplicemente per qualche accessorio, a volte proprio per gli stessi capi. Una tra le prime a lanciare questa moda è stata (naturalmente) Chiara Ferragni. In una delle tante foto che li ritraggono assieme, Chiara Ferragni e Leone indossano una camicia Etro con stampa paisley coordinata. Entrambi indossano una camicia oversize della nuova collezione con colletto e piccoli bottoncini. La nuance rosso acceso è costellata dalla stampa paisley di piccole e grandi dimensioni in nuance bianche a contrasto.

Anche i bikini diventano coordinati

La tendenza di abbinare mamma e figlio si fa strada anche tra la moda beachwear. Calzedonia ha infatti lanciato una collezione di costumi abbinati mamma e figlio, ma anche papà e figlio: una tenerezza di colori che scioglie il cuore!

Anche Elisabetta Canalis ha postato sui social una foto con la figlia dove giocano in piscina indossando entrambe lo stesso modello di bikini.

Look matchy matchy per i reali di Spagna

Anche le Principesse di Spagna, Leonor e Sofia, hanno optato per un look matchy. A predominare è l’azzurro in tutte le sfumature, dal celeste del vestito di Sofia all’abito blu chiaro a fiorellini bianchi con maniche a sbuffo e gonna svasata che indossa Leonor. Entrambe riprendono però i toni del blu scuro, indossati dalla madre, La Regina Letizia. Insomma, una tendenza matchy dal tocco royal.