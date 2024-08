Macchie di rossetto su vestiti e tovaglioli: una soluzione per ogni tessuto

Il rossetto è uno dei cosmetici più usati e amati dalle donne. Tinte labbra, matte, lucido, no transfer: sono solo alcuni dei tipi di rossetto che è possibile trovare in commercio. Per non parlare poi dei colori: rosso, viola, bordeaux, marrone, nude e chi più ne ha, più ne metta.

Può capitare, però, quando si indossa un rossetto, che accidentalmente si macchino vestiti e tovaglioli con questo cosmetico. Purtroppo si tratta di macchie spesso molto difficili da rimuovere se non si agisce tempestivamente. Ecco allora tutte le soluzioni più efficaci per rimuovere le macchie di rossetto su vestiti e tovaglioli, a seconda dei tessuti con cui si ha a che fare.

Come rimuovere efficacemente le macchie di rossetto su vestiti e tovaglioli

È vero che rendono le labbra più eleganti e sensuali, ma i rossetti possono essere anche dei nemici quando si tratta di vestiti e tovaglioli. Infatti è su questi tessuti che spesso possono depositarsi delle brutte macchie di rossetto, difficili da rimuovere.

Quando ci si imbatte in una macchia di rossetto, dunque, è opportuno agire tempestivamente, così che si avranno maggiori probabilità di successo. Infatti, quando le macchie di rossetto sono fresche, sono più semplici da rimuovere. In questo caso, è consigliabile non strofinare la macchia, per non ampliare l’alone, ma tamponare con un panno pulito e sciacquare con acqua tiepida e poche gocce di sapone o detersivo per piatti. Lasciare agire per qualche istante e poi sciacquare.

Si possono poi usare prodotti ed ingredienti che quasi sicuramente si hanno già in casa, come:

Mollica di pane , da impastare con qualche goccia di acqua e da appoggiare sulla macchia, lasciandola agire per qualche ora in modo che assorba lo sporco

, da impastare con qualche goccia di acqua e da appoggiare sulla macchia, lasciandola agire per qualche ora in modo che assorba lo sporco Sapone di Marsiglia , utile nel caso in cui le macchie di rossetto si siano depositate su tessuti come i jeans. Applicare direttamente il sapone sulla macchia senza strofinare

, utile nel caso in cui le macchie di rossetto si siano depositate su tessuti come i jeans. Applicare direttamente il sapone sulla macchia senza strofinare Percarbonato di sodio, utile in caso di macchie persistenti, si può far agire direttamente sulla macchia oppure in lavatrice

In ogni caso, bisogna avere accortezza di usare i metodi più giusti a seconda dei tessuti con cui si ha a che fare. Se le macchie di rossetto sono su tessuti lavabili come cotone, lino e fibre sintetiche (nylon, poliestere, spandex), è sufficiente coprire la macchia con un panno assorbente. Quindi inumidire la macchia con una spugnetta e dopo lavare in lavatrice.

Diverso è il caso di tessuti non lavabili, come seta e lana: in questo caso bisogna tamponare la macchia con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida, provando ad aggiungere con molta cautela alcune gocce di aceto bianco. Risciacquare poi accuratamente con acqua tiepida. Quanto alla pelle e al camoscio, veri o sintetici, provare strofinando sulle macchie di rossetto dell’amido di mais o di riso con un panno morbido o con una spazzolina.

Se la macchia è sul colletto della camicia di cotone, pretrattarla con del sapone liquido o con del detersivo per i piatti, lasciando agire per almeno un’ora ed in seguito passando ad un ammollo in acqua tiepida prima del lavaggio in lavatrice. Infine, se la macchia è ormai secca, pretrattare con detersivo per piatti, shampo o sapone liquido e poi lavare in lavatrice. La tempestività è tutto per avere più successo nel rimuovere le macchie di rossetto, quindi è meglio agire subito quando ci si accorge di avere questo genere di sporco su vestiti e tovaglioli.