Macchie di fondotinta o correttore sui tessuti bianchi: un ingrediente per farle sparire

A tutte è capitato, una volta o l’altra, di macchiare con fondotinta o correttore i capi bianchi. Basta un ingrediente per rimediare.

Il makeup è un divertimento e talvolta una necessità: ci permette di cambiare stile, mettere in risalto i lineamenti ma anche camuffare i “difetti”. Estate o inverno, alcune di noi proprio non sanno rinunciare ai loro prodotti preferiti, ma qualche inconveniente, di tanto in tanto, può capitare. Come quando, involontariamente, finiamo per macchiare i nostri capi bianchi con fondotinta o correttore. Nessun problema: basta un ingrediente per rimediare!

Indossare la t-shirt dopo essersi truccate o magari spremere il tubetto di fondotinta e farlo schizzare sull’abito che indossiamo: non è così raro combinare un pasticcio durante l’applicazione del makeup. Prima di correre in lavanderia, però, c’è una soluzione semplicissima da provare.

Rimuovere le macchie di fondotinta o correttore dai tessuti bianchi: ecco l’ingrediente da usare

Quando succede, ci facciamo spesso prendere dal panico e finiamo per peggiorare la situazione. Per prima cosa, bisogna tenere a mente che agire tempestivamente è fondamentale per fare in modo che il prodotto non abbia il tempo di “fissarsi” e penetrare nel tessuto. Utilizzare un ingrediente che di sicuro tutti conosciamo bene e che abbiamo quasi certamente in casa può essere la soluzione.

Si tratta di comune acqua ossigenata. Sì, proprio quella con cui di solito disinfettiamo le ferite. La tecnica è molto semplice. Per prima cosa andiamo a sistemare il capo di vestiario su di una superficie piana, stendendo per bene la stoffa. Procediamo quindi a inumidire la zona macchiata con l’acqua ossigenata, riversandola o vaporizzandola direttamente sul tessuto.

Attenzione, non dobbiamo strofinare! Rischiamo solo di far espandere la macchia e peggiorare la situazione. Meglio usare una spugnetta pulita o un panno in cotone umido per “tamponare”, picchiettare l’abito fino a quando la macchia non inizierà a sbiadire. In questo modo, poco alla volta, il colore sarà assorbito. Possiamo procedere con una seconda “passata” nel caso in cui resti un alone troppo intenso.

Infine, un classico lavaggio con i soliti detersivi e magari un po’ di Sapone di Marsiglia risolverà il problema. Basterà strofinare un po’ di quest’ultimo prodotto sulla zona prima di mettere in lavatrice o procedere all’insaponatura a mano. Risciacquiamo con cura e lasciamo asciugare: il nostro capo bianco sarà tornato come nuovo. Una soluzione semplicissima e alla portata di tutti.