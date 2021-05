MAC, una collezione ribelle dedicata al film Disney "Cruella"

Cruella, o Crudelia in italiano, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a breve, il prossimo 26 maggio. Il film, con protagonista Emma Stone, diretto da Craig Gillespie, racconterà la storia di una delle “cattive” più iconiche del mondo Disney, Crudelia De Mon. Inoltre, la pellicola è basata sul romanzo La carica dei 101, scritto da Dodie Smith del 1956, e sull’omonimo film Disney del 1961. Per l’occasione, MAC ha realizzato una collezione dedicata al live action. The Disney Cruella Colletion by MAC è già disponibile, in edizione limitata, sul sito del brand, e in alcuni negozi selezionati per 6 settimane.

Dal rossetto alla matita occhi, i prodotti “ribelli” della capsule collection di MAC

MAC da sempre ha un occhio di riguardo per le uscite cinematografiche, Disney in particolare. Il brand infatti, in passato, a realizzato alcune capsule dedicate a questo mondo, tra cui due collezioni iconiche, una dedicata ad Aladin e l’altra a Cenerentola.

Questa mini capsule collection in esclusiva è composta da 9 prodotti, tra cui un rossetto rosso fiammante, in puro stile Crudelia De Mon, una palette occhi, una matita nera e alcuni pennelli.

Per realizzare questa collezione, MAC si è chiaramente ispirato al look, punk chic, della protagonista del film, Cruella. Lei, infatti, è una delle più insolenti figure della moda, con un look decisamente fuori dal comune, caratterizzato dal rosso fuoco sulle labbra e dal nero e bianco sugli occhi.

La capsule collection celebra i ribelli, gli audaci, coloro che vanno controtendenza, senza necessariamente diventare “villain” come la protagonista del live action Disney.

Il pack della collezione

A rendere il tutto ancora più accattivante è il packaging scelto da MAC per la collezione dedicata a Crudelia De Mon. Infatti, per i pack sono stati ripresi i colori dei capelli della protagonista del film, il bianco e il nero.

In attesa di poter vedere presto il film in sala, o su Disney+, dove sarà disponibile a partire dal 28 maggio con accesso vip, ci godiamo la collezione MAC dedicata ad uno dei super cattivi Disney più glamour della storia.