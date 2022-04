Luxury Fashion Digital Touchpoints & Gen-Z: al via l'evento targato IAB Italia

Luxury Fashion Digital Touchpoints & Gen-Z è l’evento targato IAB Italia, in partnership con Hearst e Kantar, che punta dritto alle strategie di potenziamento del settore luxury e della sua capacità di interazione digitale/emozionale con la Gen-Z. Appuntamento al via il 7 aprile, in diretta streaming su iab.it, con la presentazione di uno studio inedito e ospiti d’eccezione nella galassia della comunicazione online.

Luxury Fashion Digital Touchpoints & Gen-Z: l’evento IAB Italia al via il 7 aprile 2022

L’evento Luxury Fashion Digital Touchpoints & Gen-Z è realizzato da IAB Italia – associazione impegnata sui temi di industry e best practice del digital advertising, per un futuro sostenibile nell’universo effervescente e fluido della pubblicità digitale – in collaborazione con Kantar e Hearst.

Appuntamento con la diretta streaming su iab.it giovedì 7 aprile 2022 dalle 15 alle 18, quando il team IAB presenterà in anteprima i risultati dello studio inedito sui touchpoint digitali (e non solo) e sugli effetti sull’equity di marca nel settore del lusso.

Realtà virtuale e intelligenza artificiale sono due dei binari su cui viaggiano le nuove strategie con cui i brand del luxury devono misurarsi per capitalizzare il rapporto con il pubblico, nell’ottica di una fidelizzazione capillare e sempre più inclusiva che punti a un potenziamento degli aspetti più emozionali attraverso un uso sempre più profondo del digitale.

Ma come servirsi correttamente di questi strumenti conservando il valore del brand e la sua unicità, con occhio attento alle esigenze e alle dinamiche della Gen-Z?

Fashion Luxury Touchpoints & Gen-Z è l’evento online, unico nel suo genere, che risponde a questo e molti altri quesiti chiave, anche attraverso la lente di case study con protagonisti d’eccezione come IAS, Intarget, Pinterest, Teads, The Wom – Mondadori Media, TikTok e Yahoo Italy.

Il filo conduttore dell’iniziativa IAB è la stessa mission dell’associazione: semplificare le complessità del digitale per massimizzare i benefici lato aziende e lato clienti, con la bussola puntata sulle prossime sfide del futuro.