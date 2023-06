Lungo viaggio a bordo del treno: cosa indossare e cosa evitare

Come fare per rendere il proprio viaggio in treno più confortevole? Ecco alcuni consigli su cosa indossare.

Le persone amano viaggiare durante l’estate. È divertente organizzare gite fuori porta con gli amici e raggiungere luoghi ancora sconosciuti. Al classico aereo, indicato per mete più lontane, sempre più spesso si preferisce il treno. In alcuni casi, però, non è facile scegliere l’abbigliamento più consono per questa “sfida”. Il caldo, la pulizia del mezzo e le attitudini personali sono degli importanti indicatori per capire come muoversi.

L’attenzione per la moda e il desiderio di seguire il proprio stile possono addirittura apparire inconciliabili con tutto il resto. Ecco alcune indicazioni generali che possono aiutare ad adottare il look più consono, senza essere costretti a rinunciare alle tendenze del momento.

Cosa indossare sul treno per evitare inconvenienti: abiti e accessori per un viaggio indimenticabile

I viaggi in treno, nell’immaginario comune, costituiscono un momento di relax, con splendidi paesaggi da osservare attraverso il finestrino. Chi è abituato a usare questo mezzo di trasporto, però, saprà bene che si tratta solo di un’utopia. È vero che può essere piacevole condividere questa esperienza con gli amici e con la famiglia, ma ci sono anche dei piccoli inconvenienti da non sottovalutare. Essi si possono arginare con un abbigliamento adatto e funzionale.

Nella stagione calda, bisogna tenere in considerazione i materiali con i quali sono fatti i sedili. Dopo diverse ore di viaggio, tendono a far sudare, bagnando i vestiti e causando delle antiestetiche macchie. Per questo motivo, è utile ricorrere a dei pantaloni larghi, in tessuto leggero. Anche gonne lunghe e vestitini sbarazzini sono da preferire. I jeans, al contrario, non rappresentano una delle scelte migliori perché hanno la tendenza a “imprigionare” le gambe, impedendo alla pelle di respirare.

Per la parte superiore, le persone tendono a indossare magliette in cotone che lasciano scoperte le braccia, però, durante un lungo percorso, ci si può trovare a combattere contro il freddo dell’aria condizionata. Sui treni, non c’è la possibilità di controllare manualmente il condizionatore. Esso può risultare eccessivamente forte per le proprie esigenze e causare fastidiosi sbalzi termini. Una semplice giacca è in grado di rendere decisamente più confortevole il viaggio.

Per quanto riguarda le scarpe, si consiglia di evitare tacchi alti, sandali e zeppe. Questi modelli, seppure facili da associare al resto dell’abbigliamento, rendono più complessi gli spostamenti all’interno del corridoio. Il movimento del mezzo, unito alle condizioni igieniche dei bagni, fanno orientare più verso varianti chiuse, magari in tela per evitare sudorazioni indesiderate.

Infine, si suggerisce di portare con sé una borsa ampia o uno zaino medio. Tasche e scomparti separati sono un must in questi casi dato che permettono di suddividere le proprie cose senza problemi. C’è lo spazio necessario per un piccolo snack, trucchi e un buon libro da leggere. Con questa piccola guida, sarà possibile godere al meglio delle proprie vacanze senza alcuna interferenza.