L'ultimo affronto di Harry ai Royal (e alla memoria del principe Filippo)

L’ultimo affronto di Harry ai Royal, anzitutto alla regina e alla memoria del principe Filippo, corre sui binari di una rumorosa assenza. Ecco cosa (non) è successo a Buckingham Palace in occasione della commemorazione del marito di Sua Maestà.

Principe Harry diserta l’appuntamento e fa esplodere il caso

C’è un nuovo caso che tiene banco tra le cronache di casa Windsor e, quasi a farlo apposta, è ancora colpa di Harry. O, peggio, secondo i più maliziosi di sua moglie Meghan Markle. Stando alle ultime in arrivo da Buckingham Palace, e dalla California dove i Sussex risiedono ormai da tempo, sarebbe proprio la moglie del secondogenito di Lady D a staccarlo progressivamente dai suoi affetti isolandolo persino dagli amici di una vita, con il solo scopo di mantenere il totale controllo su chiunque si avvicini alla loro storia.

Una “selezione” di contatti sempre più attenta e quasi morbosa che avrebbe finito per schiacciare la proverbiale solarità di Harry portandolo a dover rinunciare al volo di ritorno nel Regno Unito per la commemorazione del nonno, il principe Filippo scomparso un anno fa.

Un’assenza rumorosissima che avrebbe irritato tutti, a partire dalla regina, e che prometterebbe l’ennesimo terremoto in famiglia dopo la tempesta del trasloco in America. Il principe si sarebbe giustificato sostenendo di non sentirsi “sicuro” essendo decaduto il suo diritto alla scorta speciale, ma c’è chi non crede affatto a questa versione…