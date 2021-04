Ebbene sì, sta per arrivare la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Netflix ha annunciato ieri che i prossimi episodi sbarcheranno sulla piattaforma streaming alla mezzanotte del 28 maggio, inizia dunque il conto alla rovescia! Infatti, dopo che ieri si erano diffuse le prime indiscrezioni, facendo letteralmente scatenare il web, Netflix ha deciso di annunciare ufficialmente la data d’inizio della seconda parte della quinta stagione.

“Condividiamo una notizia esaltante che assolutamente non sapevate già prima. Lucifer 5B esce il 28 maggio“, si legge nel post ironico che Netflix ha pubblicato su Twitter per ufficializzare la notizia che era trapelata dal sito stesso della piattaforma streaming. Sono dunque in arrivo otto nuovi episodi della quinta e probabilmente penultima stagione, a distanza di mesi dall’uscita della prima parte di stagione, rilasciata il 21 agosto 2020.

Here to share some exciting news that you definitely did not already know:



Season 5B of Lucifer premieres May 28! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X