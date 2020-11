Il periodo natalizio è sempre più vicino e quindi il momento di riguardare, per l’ennesima volta, il più romantico dei film a tema Christmas: Love Actually. Da poco disponibile anche su Netflix, si tratta di una commedia corale inglese che racconta le vite di diversi personaggi, tutti collegati tra loro.

La pellicola, uscita nel 2003, vanta un cast stellare: Hugh Grant (che ha recentemente smontato le commedie romantiche in cui ha lavorato, Love Actually compreso), Emma Thompson, Keira Knightley, Alan Rickman, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson, Martin Freeman e Rowan Atkinson per citare solo alcuni degli attori che vi hanno recitato.

Love Actually: le più belle magliette a tema

Sono tantissime le scene e le frasi che hanno contribuito a renderlo un cult, complice anche una colonna sonora e un intreccio a dir poco perfetti. Per tutte le ragazze (e i ragazzi) innamorate di questo film e pronte a calarsi al meglio nell’atmosfera natalizie, c’è un’ottima notizia: le t-shirt dedicate a Love Actually sono tantissime, una più bella dell’altra.

H&M

Foto | H&M

Il brand svedese propone una maglietta bianca con stampata una delle sequenze più romantiche e spacca cuore del film: la dichiarazione d’amore di Mark a Juliet, moglie del suo migliore amico Peter.

Disponibile nei negozi sul sito di H&M.

Kiabi

Foto | Kiabi

Più discreta la proposta del marchio low cost francese: una semplice maglietta bianca con stampato il titolo del film, scritto nell’iconico font nei colori rosso e nero. Con lo stesso concept, è disponibile anche la felpa marchiata Love Actually.

Entrambi disponibili nei negozi e sul sito di Kiabi.

Pimkie

Foto | Pimkie

Avete presente quando il Primo Ministro inglese, interpretato da Hugh Grant, si dimena nella dimora presidenziale pensando di non essere visto da nessuno? Se adorato questa scena, è il momento giusto per acquistare la maglietta di Pimkie, ancora disponibile solo in alcuni punti vendita indicati sul sito.

Jikimi su Etsy

Foto | Jikimi su Etsy

Non solo romanticismo, Love Actually è anche humor inglese! Su Etsy, tra tantissime magliette e gadget a tema, sicuramente divertente è questa t-shirt che ha per protagonista il personaggio di Colin (Kris Marshall). Il giovane fattorino lascia l’Inghilterra per tentare la fortuna amorosa negli Stati Uniti, con risultati inaspettati.

Disponibile su Etsy.

Situen su Amazon

Foto | Amazon

A fare da sottofondo a tutto il film c’è la canzone natalizia di Billy Mack (Bill Nighy), rockstar decaduta che tenta di risollevare la propria carriera con la versione natalizia di Love Is All Around. Egli stesso odierà la sua Christmas Is All Around, eppure scalerà le classifiche, collezionando partecipazioni radiofoniche e televisive molto poco politicamente corrette.

Disponibile su Amazon.