Il più piccolo di Kensington Palace è nato a Londra il 23 aprile 2018, accolto da colpi di cannone e dalle campane di Westminster che suonavano a festa. Oggi, a pochi giorni dal compleanno della bisnonna Elisabetta, Louis compie tre anni, ma i festeggiamenti per il terzogenito di William e Kate saranno totalmente privati. Ci sarà soltanto una festicciola per bambini nel parco della residenza di Kensington Palace, a cui non mancheranno naturalmente la sorella maggiore Charlotte e il principino George.

Tanti auguri al piccolo Louis!

Per augurare un buon compleanno al piccolo Louis, Kensington Palace ha pubblicato una nuova foto del bambino in bicicletta, scattata dalla mamma Kate, in occasione del suo primo giorno all’asilo nido. La festicciola sarà piccola e sobria, ma sarà forse l’occasione per portare una ventata di allegria nelle tristi stanze della sovrana, in lutto per la morte del marito Filippo. Mentre a Kensington sono attesi i nuovi amichetti di Louis, è possibile che alla festa si presenti anche zia Pippa Middleton, con i cuginetti Arthur, 2 anni, e Grace, nata lo scorso 15 marzo, alla luce del recente allentamento delle misure anti Covid nel Regno Unito.

La prima settimana di asilo

Quella appena trascorsa è stata una settimana importante per Louis, che ha iniziato a frequentare la Willcocks Nursery School. L’asilo si trova a pochi chilometri da Kensington Palace e, negli anni passati, ha ospitato anche la sorellina maggiore Charlotte. Fino alla scorsa settimana, il piccolo di casa Cambridge trascorreva le sue giornate in compagnia dei genitori o della celebre tata Maria Teresa Borrallo, nota per essere anche un’esperta di arti marziali.

Kate svela i retroscena di una famosa foto di Louis

I Cambridge tradizionalmente rilasciano nuove foto dei loro bambini, in occasione di compleanni e feste speciali, come il Natale. E mamma Kate è quasi sempre la fotografa designata! L’anno scorso, il Duca e la Duchessa avevano pubblicato una serie di adorabili scatti di Louis che si sporcava con la vernice color arcobaleno, per festeggiare il suo secondo compleanno.

Qualche settimane dopo, Kate aveva confessato durante un’intervista del caos che era seguito dietro le quinte, quando aveva scattato le foto a Louis. “Avrei dovuto scattare anche una foto di come apparivo! Fortunatamente, non è stato documentato ma ero più o meno conciata come Louis“, aveva scherzato la duchessa.