Lorella Cuccarini svela il segreto della sua forma fisica: che allenamento fa e quante volte mangia al giorno

Come fa Lorella Cuccarini ad essere sempre in forma smagliante? La showgirl ha svelato qual è il suo segreto, dando alcuni consigli.

Lorella Cuccarini è la maestra di canto ad Amici. L’anno scorso l’abbiamo vista nello stesso ruolo, mentre all’esordio nella trasmissione si trovava dietro la cattedra della danza. La ventiduesima edizione si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola. Nel corso del Serale il pubblico, oltre a farsi sorprendere dai numeri degli allievi, è stato completamente travolto dalle performance degli insegnanti. Attraverso i guanti di sfida hanno dato vita a spettacolari esibizioni e, in particolare, hanno colpito quelle della showgirl ed Emanuel Lo.

Nei loro show hanno unito canto e ballo portando in scena un talento incredibile. La maestra è apparsa piena di energia. D’altronde, anche durante il Festival di Sanremo ha messo in mostra le sue doti quando ha duettato con Olly nella serata delle cover. Ma come fa a mantenersi in forma? Lei stessa, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, si è soffermata sul tema e ha rivelato qual è il suo segreto.

Lorella Cuccarini, come fa a mantenersi sempre in forma: la maestra si racconta

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Lorella Cuccarini si è raccontata concentrandosi sul tema dell’allenamento e dell’alimentazione. La showgirl ha 57 anni ed ha una forma fisica perfetta, che porta molti spettatori a domandarsi come faccia. Come ha svelato, la costanza è l’elemento fondamentale nella sua vita: ciò vuol dire che è possibile allenarsi anche per poco tempo, ma è importante farlo tutti i giorni.

Ha spiegato il tipo di attività che svolge: “In questo ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno”. La prima forma di allenamento prevede l’uso dei pesi ed è indispensabile per aumentare la massa magra e alzare il metabolismo basale, tonificando i muscoli.

Il secondo metodo, invece, usa la resistenza e il peso del corpo per svolgere esercizi come sit-up e i piegamenti su braccia. Migliora l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione ed inoltre è in grado di bruciare molte calorie. Proseguendo, Lorella ha fornito un altro consiglio, ossia camminare (se non si ha il tempo di andare in palestra). Per quanto riguarda l’alimentazione, ha spiegato che per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangia 5 volte al giorno.

La sua “dieta” è varia ma soprattutto sana e pulita: “Senza privarsi di nulla, ma variando spesso. Carboidrati: soprattutto riso e pasta integrale. Due spuntini al giorno con frutta, frutta secca e barrette proteiche”. Infine, ha affermato di non praticare yoga perché si annoia, preferisce fare esercizi che la facciano sudare e stancare: “Le sfide ci tengono vivi, non smetto mai di mettermi in gioco”.