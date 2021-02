Si è da poco conclusa la New York Fashion Week, l’ennesima settimana della moda virtuale, ed è appena iniziata quella di Milano. A sopperire la mancanza della magia degli eventi legati alle sfilate ci pensa per fortuna lo street style. Influencer, content creator e addetti ai lavori ci indicano la strada verso le tendenze della primavera 2021.

L’assenza fisica del settore moda dovuto alla pandemia ha fatto sì che riacquistasse valore lo stile delle personalità social e non, che hanno acquisito l’importante potere di dettare i trend.

Diamo un’occhiata agli outfit a cui ispirarsi per questa primavera nel nome dello stile.

Lo street style detta legge: ecco i look da copiare

New York, Parigi, Milano ma anche Berlino e Copenaghen sono le città dove sono state “beccati” nelle ultime settimane i look più interessanti e i dettagli più cool, assolutamente da copiare.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Il maxi-colletto rimane uno dei trend della stagione. La camicetta rigorosamente bianca abbandona il nero e il blu dell’inverno ed è pronta a fondersi coi colori primaverili.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il rosa sarà il colore protagonista delle tendenze fashion e beauty (capelli e unghie compresi), meglio ancora se nella tonalità bubblegum, perfetta per gli accessori.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Il piumino The North Face non ha mai smesso davvero di essere di moda, ma adesso sta vivendo davvero un momento d’oro grazie allo street style che l’ha riportato in auge.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Gli anfibi Dr Martens si confermano la scarpa must have, perfetta per tutte le stagioni e tutti gli stili, compreso l’abito maxi floreale iper femminile.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Gli stilisti creano sempre più collezioni agender, fluide, in cui tutto può essere indossato da chiunque. Il maschile e il femminile si fondono e confondono: a marzo, indossa un capo da uomo, che sia un blazer o una camicia, ed esaltalo con la tua femminilità.

Foto Getty Images | Jared Siskin

Un’idea glam per marzo è creare un look tutto sulla stessa nuance, meglio ancora se fluo.

Foto Getty Images | Raimonda Kulikauskiene

Prada è il brand da avere. La borsa Cleo è la più ricercata e amata, ma via libera anche ad altri modelli e anche a sandali o zainetti: l’importante è che l’inconfondibile logo sia ben visibile.

Foto Getty Images | Jared Siskin

Roches e maniche a sbuffo non possono mancare sulle camicie che porteremo questo marzo. Lo stile bon ton è fresco e divertente, perfetto per tutte le occasioni e gli stili.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

I colori pastello, in particolare il lilla, daranno allegria al nostro guardaroba primaverile. Se non siamo pronte per un total look come lo street style insegna, possiamo provare invece che il solito vestitino, a optare per calze o accessori.