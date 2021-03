3 look primaverili da copiare alle gemelle Olsen

Ex attrici, oggi stiliste e imprenditrici di successo, le gemelle Olsen sono delle vere e proprie icone di stile. Grazie ai loro outfit sempre molto ricercati e rilassati, sono l’esempio perfetto di american style elegante e raffinato, un po’ come quello di Olivia Palermo.

Mary-Kate e Ashley, 34enni, hanno abbandonato la carriera artistica per concentrarsi sulla moda e in particolare sul loro marchio The Row, fondato nel 2006 e che oggi vanta 164 negozi in 37 paesi.

Il loro proverbiale gusto si è potuto vedere in tutte le occasioni mondane alle quali hanno partecipato, sia che fossero red carpet che eventi. Prediligono look molto sobri, non strettamente legati alle tendenze del momento ma glamour in maniera universale. Amano i colori sobri e tinta unita, accessori al minimo e niente stravaganze anche nei beauty look.

Leggi anche La gonna da tennis è super cool e noi non possiamo farne a meno

3 look da copiare alle gemelle Olsen questa primavera

Visto il loro gusto unico, abbiamo selezionato tre look che abbiamo visto sulle gemelle Olsen nel corso degli ultimi 20 anni e che risultano sempre estremamente attuali, perfetti per la primavera 2021. Ecco come ricrearli.

Gonna pastello e cardigan corto: un ritorno al passato

Foto Getty Images | Darlene Hammond/Hulton Archive

Se il vostro periodo preferito è la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, ci sono buone notizie per voi: questa primavera torneranno di moda! Questo outfit proposto dalle gemelle Olsen quando avevano 13 anni è assolutamente perfetto anche nel 2021.

Dolce & Gabbana – Gonna midi aderente

Foto | Farfetch

Anna Field – Cardigan nero

Foto | Zalando

Vestito lungo in satin, bianco o nero

Foto Getty Images | Evan Agostini

Un abito lungo in satin e pochette a contrasto: non serve altro per essere terribilmente chic. Bianco e nero sono oltre le mode, come il tessuto lucido. Spalla e braccia sono coperte: meglio puntare su una scollatura profonda.

Twinset – Abito lungo in satin

Foto | Twinset

Mango – Abito satinato incrociato

Foto | Mango

Jeans neri e camicia oversize: il dettaglio è la scarpa

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Questo look delle gemelle Olsen è veramente passepartout: camicia oversize bianca o dai colori tenui (meglio ancora se rubata dal guardaroba maschile), un paio di semplicissimi jeans scuri e una scarpa particolare che prenderà la scena.

COLLUSION – Camicia dad oversize in cotone organico, colore bianco

Foto | Asos

Calvin Klein – High Rise Skinny Jeans

Foto | Calvin Klein

Kat Maconie – Sandali Suzu