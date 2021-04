Quando la primavera esplode, le piante sono in fiore e il sole ci riscalda con i suoi raggi, è tempo di uscire e godersi le prime giornate all’aria aperta, magari organizzando un pranzo con le amiche nel nostro ristorante preferito o – perché no – un picnic nel parco vicino a casa. Ma quando si tratta di scegliere cosa indossare, ecco che arrivano puntuali i dubbi! Farà troppo caldo per il maglione? Sandali o decolleté? Camicia o t-shirt? Come tutte le mezze stagioni, la primavera richiede un look intelligente, versatile e ovviamente chic. Questa volta, a ispirarci per un perfetto look primaverile è la nostra Valentina Ferragni!

Il look di Valentina Ferragni che fa primavera!

Quando si tratta di stile, le sorelle Ferragni non deludono mai. In uno scatto pubblicato ieri sui social, Valentina ci propone un look fresco, casual e raffinato allo stesso tempo, che fa subito primavera. I jeans cropped a vita alta, la camicia a righe sbottonata, le maniche arrotolate e le scarpe decolleté in pendant con la camicia. I capelli sono sciolti e ricadono morbidi sulle spalle, il make up è leggerissimo e gli accessori sono minimal: un outfit fresco e primaverile, da copiare per i pranzi all’aperto che ci aspettano d’ora in avanti.

Look primavera: idee per un picnic all’aperto con le amiche

Se al posto del ristorante, avete optato per un romantico picnic all’aperto, con tanto di cestino pieno di leccornie, a ispirarci è, ancora una volta, uno scatto di Valentina Ferragni. Ancora più primaverile e bucolica, la più piccola delle sorelle Ferragni indossa un mini abito bianco con maniche a sbuffo, cinturino in vita e scollatura girocollo.

Look primavera: l’outfit perfetto per una passeggiata all’aperto!

Che il Bubblegum Pink sia una delle tendenze della primavera 2021, ce lo dimostra questo look di Valentina Ferragni, con tanto di papaveri gialli, chain-bag arancione e jeans rigorosamente a vita alta.

