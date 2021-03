Forse vi starete chiedendo cosa potrebbero mai avere in comune due donne come Chiara Ferragni e Meghan Markle. Nessuna idea? Bene, ve lo diciamo noi. La regina dei social e la duchessa di Sussex hanno davvero un gusto impeccabile in ambito di abbigliamento pre-maman. Volete scoprire tutti i loro segreti? No vi resta che continuare a leggere!

Le chiavi del successo di un perfetto e super stiloso look pre-maman

La dolce attesa è sicuramente uno dei periodi più impegnativi della vita di una donna: nausee, il corpo che cambia e che diventa difficile da gestire, gli ormoni che la fanno da padroni e che cambiano il nostro umore alla velocità della luce, insomma chi più ne ha più ne metta.

Uno dei segreti per affrontare al meglio questa fase così problematica della vita è sicuramente scegliere l’abbigliamento che più ci piace e che più ci mette di buonumore. Chiara Ferragni e Meghan Markle in questi mesi di gravidanza ci hanno fornito ottimi spunti. Ecco tutti i segreti dei loro look.

Il segreto pre-maman di Chiara Ferragni? Le felpe super colorate

Chiara Ferragni è una grande esperta di look e tendenze, e anche in gravidanza il suo spiccato gusto per l’abbigliamento ci ha fornito degli spunti super interessanti. La queen dei social in questi mesi in compagnia col pancione ha puntato tutto sulle felpe over e coloratissime.

Via libera dunque alla comodità prima di tutto, accompagnata sempre però da accessori e capispalla importanti e all’ultimo grido, che rendono l’outfit completo e decisamente di tendenza. Nella foto che vedete qui sotto Chiara ha scelto di indossare una felpa grigia oversize (non necessariamente pre-maman) con un blazer rosa confetto. Per aggiungere un ulteriore tocco di colore al look, la super influencer ha abbinato il tutto con una borsa verde pastello e degli occhiali da sole verde acido. Non si può di certo dire che questo look manchi di colore e spensieratezza.

Meghan Markle preferisce un look pre-maman tutto floreale

Anche Meghan Markle ha optato per il colore durante la gravidanza, scegliendo però di declinarlo nella sua variante floreale. La duchessa di Sussex infatti per sentirsi più a suo agio durante i mesi in compagnia del pancione ha scelto di indossare maxi dress con decorazioni di fiori.

Eccola raggiante mentre stringe e culla tra le braccia il piccolo Archie. Meghan in questo caso indossa un maxi abito a fiori, che lascia scoperte le spalle e che le arriva praticamente fino ai piedi.

La duchessa di Sussex non si è smentita e ha optato per un vestito floreale anche durante la celebre intervista rilasciata a Oprah. Per quell’occasione Meghan si è indirizzata su un vestito nero con scollo a V, con delicate decorazioni floreali chiare vicino alla scollatura.