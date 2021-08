Look da ufficio 5 capi da avere a settembre 2021

Ci siamo: la fine delle vacanze è arrivata e tutti stanno tornando alla base, al solito tran tran e soprattutto al lavoro. Un momento che può essere meno da “traumatico” se si scelgono dei look da ufficio che sanno ancora di estate, di mare e di libertà.

Gli abiti come gli outfit devono essere leggeri: l’autunno non arriverà prima del 22 settembre, perciò abbiamo ancora tempo per indossare tutto ciò che è colorato, morbido e scivolato. Possiamo però giocare d’anticipo sulle tendenze della prossima stagione e scegliere capi stratificabili, adatti per il primo fresco.

Look da ufficio: 5 capi da avere e come abbinarli

Per rendervi il back to office più facile, abbiamo selezionato 5 capi da avere nel proprio armadio a settembre e qualche idea per creare look da ufficio perfetti, eleganti ma non troppo formali. Vi aiuteranno a salutare l’estate e rientrare al lavoro, magari dopo un anno di smartworking, con una marcia in più.

Il blazer coloratissimo

Foto Dixie

Il blazer classico può aspettare, meglio uno coloratissimo, oversize e dal taglio pigiama, molto cool, come questo Dixie. Si può creare un completo con i pantaloni della stessa fantasia, oppure spezzare e sfruttarlo per vivacizzare un outfit altrimenti troppo piatto o troppo informale. La fantasia tropicale renderà più “dolce” il lavoro!

Sta bene con:

T-shirt o blusa bianca

Canottiera di seta

Pantaloni ampi, morbidi o con la piega

Gonna di jeans a matita

Sneakers bianche

La gonna midi fantasia

Foto Zalando

Una gonna midi la si può sfruttare davvero moltissimo e in tante occasioni diverse, inoltre l’animalier è la stampa ideale per esaltare l’abbronzatura , o quel che resta: questa gonna a campana di Vila con elastico in vita è il passepartout da indossare sia il giorno che la sera, ideale anche per un look da ufficio grintoso.

Sta bene con:

T-shirt nera

Top a costine marrone

Borsa azzurra a contrasto

Accessori e gioielli oro

Decolleté con tacco medio

La camicia in cotone originale

Foto Tommy Hilfiger

Per i luoghi di lavoro più formali o per chi ama questo capo, nel proprio armadio settembrino serve una bella camicia in cotone tutt’altro che banale, che renda il look da ufficio più divertente e colorato. La variazione sul tema di Tommy Hilfiger è perfetta in questo senso: un mix di fantasie classiche che danno vita a un qualcosa di inaspettato, ricercato ma sobrio.

Sta bene con:

Pantaloni dal taglio maschile

Una gonna a ruota in fantasia a contrasto

Mom jeans o boyfriend jeans, infilata dentro o annodata in vita

Un blazer oversize

Una canottiera da portare sotto a vista

I pantapalazzo fluidi

Foto Maliparmi

Se avete amato il look conformal che ha unito l’assoluta comodità allo stile, allora per il back to office non potete non indossare un paio di pantapalazzo super fluidi, molto chic nella loro disinvoltura. Meglio ancora se in raso lucido, come i Liquid Candy di Maliparmi, perfetti nel colore di stagione, ovvero il verde lime.

Stanno bene con:

T-shirt leggera fantasia

Accessori in pelle

Canottiera a costine

Borsa di paglia

Sneakers o sandali flat

Le slingback senza tempo

Foto Walter

Capitolo scarpe: non in tutti i luoghi di lavoro si possono indossare sneakers o sandali aperti, ma visto che è ancora estate e potrebbe fare molto caldo, bisogna trovare il giusto compromesso per un look da ufficio adeguato ma anche pratico ed elegante. La risposta sono le slingback: le più celebri sono quelle Chanel, ma sono state reinterpretate in tanti modi diversi, anche colorate, come queste di Walter, in un bellissimo azzurro pastello.

Stanno bene con:

Pantaloni a sigaretta colorati

Gonne midi dritte o a campana

I vestiti leggeri a fiori

I jeans di ogni tipo

Un tailleur

E la prossima estate saranno ancora molto glamour.