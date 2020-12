Nessun party in cui poter sfoggiare l’outfit di Capodanno all’ultimo grido, ma nell’ultima notte dell’anno non rinunciamo a brillare. Qui vi suggeriamo tutti gli outfit per rendere glamour il 31 dicembre, anche tra le pareti domestiche. Qualcosa di luccicoso, argentato o dorato che sia. Accessori di ogni tipo: cinture, foulard, fermacoda, frontini. Scarpe glitterate o rosse. Abiti in maglia. Prendete nota!

Outfit perfetti di Capodanno: oro o argento?

Abito argento | Foto Saint Laurent, MyTheresa

Per prima cosa occorre decidere se “schierarsi” per la squadra Oro o per quella Argento. Si può passare con disinvolture negli anni dall’una all’altra squadra. Quest’anno vi sentite più propense ad illuminarvi con riflessi argentati o dorati? La teoria vuole che alle donne i cui colori di viso, occhi e incarnato sono principalmente freddi doni di più il colore argento.

Vestito oro | Foto Asos

Viceversa alle donne che nel loro spettro di colori hanno toni caldi stia meglio il colore Oro. Argento o Oro che sia, il colore che sceglierete sarà declinabile in molti modi. Collant glitterati, scarpe paillettate, ombretto dorato o argentato. E via così.

Leggi anche Menù di capodanno per due: idee e consigli

Abiti in maglia oro e argento, tutte le tendenze del Capodanno 2020-21

Foto Michael Kors

Gli abiti in maglia sono diventati capi strategici in questi mesi. Caldi e confortevoli, ma anche dalle forme stilose e d’effetto, le vetrine si sono riempite di numerosi modelli. Anche Zara ne ha proposti alcuni dal design versatile.

Foto Ganni

Maniche a sbuffo per allontanarsi dal concetto classico di maglione, o tagli asimmetrici e corti per valorizzare di più le gambe. Indossare il capo giusto è scelta facile e potrete spaziare tra quelli monocromatici, a righe, a pois e dai pattern più fantasiosi. Ah… e non dimenticate gli accessori ovviamente.

Outfit di Capodanno 2020-21, scegliamo l’accessorio giusto

Foto Pdpaola

Gli accessori come sempre vengono in nostro soccorso quando si tratta di vivacizzare il nostro look. Quest’anno gli accessori per capelli sono voluminosi e appariscenti. Velluti preziosi e decorati, cerchietti bombati, scrunchies dai toni accesi, fermacapelli con perle e cristalli. E poi nastri fermacoda con fiocchi più o meno grandi.

Foto Farfetch | Gucci

Non dimentichiamo i gioielli, ad esempio le collane lunghe o i bracciali a fascia larga. E poi ancora foulard da usare come cinture, o fermacoda. Reginette dello stile sono anche le cinture da indossare in ogni modo, per segnare il punto vita in un morbido abbraccio o per impreziosire pantaloni o gonne.

Outfit a Capodanno, puntiamo tutto sulle scarpe oro e argento

Foto Asos Design

Indosseremo le scarpe in casa a Capodanno? I negozianti di Napoli si sono organizzati per promuovere le linee di pantofole con cartelli ironici che le presentano come “collezioni per Capodanno”. In effetti non hanno tutti i torti. Ma forse un compromesso si può trovare. Già da qualche anno i modelli sleeper sono diventati parecchio popolari, non sarà difficile trovarne qualcuno adatto per Capodanno. Amatissime da sempre, e anche sostenibili, le scarpe friulane che nascono da un processo di riciclo e sono disponibili in vari tessuti e colori. Sempreverdi le ballerine, comode e stilose anche tra le pareti domestiche. Per chi non ama le mezze misure un bel paio di scarpe con il tacco glitterate o rosse sarà la scelta da fare.