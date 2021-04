Ebbene sì, si avvicina la seconda Pasqua in pieno lockdown. Come lo scorso anno, nessun grande pranzo con amici e familiari, nessuna grigliata di Pasquetta e nessun look da sfoggiare per la festa. E se invece decidessimo di vestirci a festa lo stesso? Non stiamo parlando di grandi abiti o tacchi a spillo, ma di un look semplice, confortevole e grazioso, per festeggiare la Pasqua anche al tempo del Coronavirus. Per la colazione di Pasqua, corre in nostro aiuto l’impeccabile Giulia De Lellis, che, nel suo ultimo post Instagram, ha sfoggiato un look coordinato color carne. Morbido, neutro ed elegante, proprio quello che stavamo cercando!

Vi state chiedendo se ne valga la pena? La risposta è sì! In tempi di incertezza e restrizioni, come quello che stiamo attraversando, è importante continuare a prenderci cura di noi, anche attraverso semplici gesti, come scegliere l’abito giusto per l’occasione, concederci un filo di trucco nonostante lo smartworking, dedicarci allo sport, alla lettura, alla cucina, insomma a tutto quello che ci aiuti a sentirci meglio. Ma oggi si parla di outfit, noi ve ne consigliamo alcuni ispirati a quello della nostra Giulia De Lellis.

Look coordinato per Pasqua: i più belli di Oysho

Noi ci siamo innamorate di questo completo coordinato a fantasia di Oysho con camicia morbida e shorts coordinati, davvero perfetto da sfoggiare per la colazione di Pasqua.

Foto Oysho

Altrimenti per le più freddolose, che non sono ancora pronte a scoprire le gambe, c’è un altro splendido look coordinato di Oysho, ancora più morbido, confortevole ed elegante, perfetto per le lunghe giornate in casa ai tempi del Covid.

Foto Oysho

Il look di Uniqlo da sfoggiare a casa: fresco come la primavera

Se amate le linee geometriche e la fantasia a righe, allora non vi resta che optare per il completo pigiama di Uniqlo, elegante, morbido e caldo, ideale per assaporare la colazione di Pasqua, insieme ai vostri cari, o, perché no, anche da sole.

Foto Uniqlo

Potete anche scegliere per una fantasia più primaverile, in pendant con la tavola di fiori e uova sode dipinte imbandita per Pasqua!