Cosa sappiamo di Live to Lead, la nuova serie di Harry e Meghan

Non bastava il terremoto innescato dalla serie Harry e Meghan sulla loro storia, adesso ci hanno preso gusto e rilanciano con un altro titolo che, già prima della sua uscita, ha catalizzato l’attenzione di milioni di persone con una serie di anticipazioni. I duchi di Sussex firmano Live to Lead e vogliamo assolutamente saperne di più…

Live to Lead, la nuova serie di Harry e Meghan: le anticipazioni

Foto Instagram | @netflixit – Harry e Meghan

Che fossero ormai avvezzi ai riflettori puntati addosso, così come alle critiche da ogni fronte (family compresa), non è mistero. Ma ora pare che i Sussex vogliano di più e si sono lanciati in un progetto a due che li ha visti firmare una nuova serie Netflix intitolata Live to Lead.

Di cosa si tratta? Certamente nulla a che fare con i temi velenosissimi trattati in Harry e Meghan, titolo che ha scatenato lo scandalo innervosendo oltre ogni limite i Royal.

In buona sostanza, seguendo la loro passione per i racconti e per la condivisione, i Sussex hanno scelto di realizzare un documentario sulla leadership e sulle persone che ispirano il nostro tempo.

Pare quindi che l’accordo con la piattaforma fosse ben più importante e comprende infatti la trasmissione di altri titoli oltre la chiacchieratissima serie che li ha visti scagliarsi apertamente contro la famiglia reale inglese.

Del nuovo progetto Netflix di Harry e consorte, Live To Lead, è stato rilasciato un antipasto succoso con un trailer datato 19 dicembre, in cui il principe parla della figura di Nelson Mandela come traino di un viaggio straordinario tra le più grandi personalità del pianeta.

Quando sarà disponibile? La data di uscita ufficiale è il 31 dicembre, come a voler dire “Chiudiamo l’anno con il botto“, e sembra proprio che i Sussex non siano affatto intenzionati a fermarsi dopo il caos delle ultime settimane.

La docuserie si presenta come una carrellata di interviste esclusive, incontri ispirati dallo stesso Mandela, che per la prima volta vedranno i duchi dall’altra parte della “barricata”: non più protagonisti davanti alle telecamere, ma produttori e interlocutori di prestigiosi volti della storia contemporanea. Per la prima volta dietro la macchina da presa, e chissà cosa ne verrà fuori…