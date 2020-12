I live action Disney non finiranno: ecco i nuovi in lavorazione

I cartoni animati firmati Disney fanno parte dell’infanzia di tutti noi, ma lo studio d’animazione, in realtà, non ha smesso di appassionarci neanche nell’età adulta. Già pioniera nella produzione di cartoni e pellicole animate, oggi Disney continua a proporre colossal e raccogliere il consenso di grandi e piccini grazie alle sue live action, ossia i film con attori “in carne ed ossa” riadattamento dei classici animati.

Nonostante il 2020 sia stata un’annata infausta per i botteghini, con i cinema e le sale di proiezione chiusi a causa della pandemia di Coronavirus, molte case di produzione cinematografiche si sono adattate ai tempi sfruttando il potere dello streaming online. Così ha fatto Disney, che proprio all’inizio di quest’anno ha lanciato Disney Plus, la sua piattaforma video.

Per i prossimi anni però ha in previsione molte novità: ecco quali sono i live action movie di Disney in produzione.

Il prequel del Re Leone

L’annuncio è arrivato proprio nel dicembre 2020 e vedrà impegnato con la macchina da presa Barry Jenkins, il regista di Moonlight. Alla colonna sonora, uno dei punti forti di Disney in tutte le sue produzioni, collaboreranno Hans Zimmer, Pharrel Williams e Nicholas Britell.

Cruella, lo spin-off de La carica dei 101

Preparatevi a vedere delle macchie, tantissime macchie, perché Disney ha annunciato anche uno spin-off di una delle sue saghe più amate: La carica del 101. Ad essere protagonisti però in questo caso non saranno i cuccioli di dalmata, ma la loro antagonista: Crudelia De Mon.

Sequel de Il Libro della Giungla

Un altro classico intramontabile torna potentissimo, già portato alla “vita vera” nella trasposizione live action, è previsto un seguito per il primo capitolo de Il Libro della Giugna grazie al lavoro di Jon Favreau e Justin Marks.

La Sirenetta

Preparate pinne e boccaglio, perché nei prossimi anni torneremo tutti in fondo al mar con Ariel, la principessa dai capelli rossi protagonista de La Sirenetta. Il cast è davvero d’eccellenza: Halle Bailey interpreterà Ariel e Jonah Hauer-King vestirà i penni del principe Eric. Insieme a loro, le cominche Awkwafina e Melissa McCarthy, Jacob Trembley e Daveed Diggs, che seguiranno le indicazioni del regista Rob Marshall.

Il Genio, lo spin-off di Aladin

Un secondo film tutto dedicato a uno dei personaggi più divertenti della produzione Disney: il Genio di Aladin, già riprodotto in carne ed ossa da Will Smith nel 2019.

Peter Pan & Wendy

Non c’è solo Peter Pan nel nuovo riadattamento in carne ed ossa: Wendy infatti prenderà ancora più parte all’azione quando si tratta di salvare i bambini sperduti. Il live action di Peter Pan, ha annunciato Disney, sarà disponibile online proprio sulla sua piattaforma streaming prossimamente.

La Spada nella Roccia

Già in luglio 2015 si vociferava di un viaggio a Camelot, ma sembrerebbe che il ritorno di Re Artù sia sempre più vicino. E, a quanto pare, potrebbe coinvolgere anche qualcuno dal cast de Il Trono di Spade.

Hercules

L’originale risale al 1997, ma Disney ha deciso di non far scadere il suo classico film d’animazione basato sulla mitologia greca portandolo a nuova vita grazie alla live action.

Biancaneve

Dopo la fama ottenuta grazie ad American Horror Story, Sarah Paulson ha deciso di dedicarsi a progetti meno horror, ma nei panni dell’antagonista: sarà lei, infatti, ad interpretare Grimilde, la matrigna cattiva di Biancaneve nella live action tratta dalla storia originale (molto diversa da quelle già prodotte dove co-protagonista era il Cacciatore).

Rose Red, spin-off tratto da Biancaneve

Non sono finite le novità in arrivo dedicate alla principessa Disney e ai suoi amici nani, più o meno. Sì perché Rose Red è lo spin-off dell’originale dedicato alla, udite udite, sorella di Biancaneve. Non sapevate ne avesse una? Imparerete a conoscerla prossimamente.

Il Principe Azzurro, un altro spin-off di Biancaneve

Se non c’è due senza tre: Disney ha pensato a uno spin-off dedicato tutto alla storia del bel Pincipe Azzurro.

Pinocchio

Non parliamo del film tratto dalla storia del bambino di legno interpretato da Roberto Benigni e portato sul grande schermo nel 2019, ma di un nuovo Pinocchio marchiato Disney con protagonista Tom Hanks.

Tink, la fatina di Peter e il suo spin-off

Campanellino avrà un film tutto per sé: era ora. Ad interpretarla sarà Reese Witherspoon.

Bambi

Chiudiamo in bellezza con uno dei cartoni Disney più amati, e uno di quelli che sicuramente ci ha fatto piangere tutti: Bambi. Il piccolo cerbiatto torna sul grande schermo dopo ben 78 anni (l’originale è del 1942).