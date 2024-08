Lite con Flora Canto, Anna Falchi vuota il sacco: “Ecco come stanno le cose”

Anna Falchi, nota attrice, conduttrice ed ex modella italiana, è molto apprezzata dal pubblico. Classe 1972, ha sin da subito avuto le idee chiare sul suo futuro e in poco tempo è riuscita ad affermarsi come volto nella televisione italiana e non solo. Bella, carismatica e dalla forte personalità, vanta un grande successo mediatico.

Ma è proprio grazie alla sua forte personalità che Anna non riesce ad avere peli sulla lingua. Carattere deciso, non si tira mai indietro di fronte a nulla. Infatti, proprio pochi giorni fa ha voluto fare chiarezza sulle voci che si rincorrevano sulla lite avuta con l’attrice Flora Canto. La Falchi sbotta: “Ecco come stanno le cose”.

Anna Falchi sbotta e dice la verità sul litigio con Flora Canto: i fan sconvolti

Flora Canto, nota attrice italiana, e Anna Falchi fino a qualche mese fa erano colleghe infatti entrambe lavoravano alla trasmissione in onda sulle reti Rai “I Fatti Vostri”. Poche settimane fa, con la presentazione dei nuovi palinsesti, si è appresa la notizia che la Canto non farà più parte del cast della trasmissione. Una notizia del tutto inaspettata, dato il ‘successo’ dei conduttori del famoso programma tv, che ha immediatamente scatenato il web. In molti, infatti, hanno pensato che dietro a questo ‘addio’ ci fosse un presunto litigio con l’altra padrona di casa.

La Falchi, però ha deciso di non starsene in silenzio e dire la sua. In una sua intervista al settimanale Nuovo, ha specificato che tra le due non è successo nessun litigio o battibecco. Queste le sue parole: “Assolutamente no, nessuna lite siamo davvero una grande famiglia”, facendo riferimento a tutti coloro che lavorano alla trasmissione. Dunque nessuna lite tra Anna Falchi e Flora Canto.

Come dicevamo, con la presentazione dei nuovi palinsesti, seppur la Canto non figuri più come presenza fissa, continueranno ad essere presenti, e dunque, riconfermati, Anna Falchi affiancata da Tiberio Timperi. Queste le parole della donna al riguardo: “È una gioia. Mi emoziona l’idea di essere in onda per festeggiare i 70 anni della Rai”.

Dunque, nessuno screzio tra le due donne, molto apprezzate dal pubblico, ma soltanto supposizioni del web che in poco tempo si sono sparse a macchia d’olio dichiarando il falso. Tra la Falchi e la moglie di Brignano, seppur sia cessato il rapporto lavorativo, continua ad esserci una profonda stima, rispetto e amicizia.