Avete mai sentito parlare di liste regali su Amazon? Se non sapete di cosa stiamo parlando, sono delle vere e proprie “vetrine” dove chiunque può inserire i propri “oggetti del desiderio“. Insomma, liste da creare direttamente sul e-commerce per segnalare ad amici e parenti i regali che vorreste ricevere a Natale, o per tutte le altre festività.

Diverse influencer, come Conoscounposto e Rockandfiocc, hanno realizzato della bellissime liste regali dalla quale attingere per avere spunti per i vostri regali di Natale. Ovviamente, sono suddivise in categorie. Le influencer infatti propongono prodotti di diverse tipologie: dalla casa alla skin care, dal beauty all’abbigliamento, ci sono proposte davvero per tutti i gusti (e tutte le tasche).

Noi abbiamo selezionato per voi le liste regali più belle, varie e interessanti.

La liste regali di Clio MakeUp

La truccatrice e influencer Clio Makeup ha creato su Amazon una lista di idee regalo davvero corposa. Troviamo infatti prodotti di tantissime tipologie diverse: tecnologia, sneakers, borse, prodotti per la depilazione e ovviamente tantissimi prodotti makeup.

Tra i prodotti beauty, in particolare per le labbra, nella sua lista regali Clio Zammatteo ha inserito il balsamo labbra al miele di Nuxe, perfetto per questo periodo dell’anno, in cui capita spessissimo di avere le labbra screpolate.

Questo prodotto, tra i best seller del brand, è realizzato con ingredienti, come il miele e gli oli preziosi, che nutrono e riparano anche le labbra più screpolate.

Sempre parlando di make up, la truccatrice ha inserito nella sua “gift list” su Amazon un mascara economico davvero top: Paradise, di L’oréal Paris. Questo prodotto per le ciglia, arricchito con olio di ricino, ha un effetto volumetrico e allungante. La sua formula cremosa, infatti, contribuisce a dare alle ciglia un volume, lunghezza e curvatura.

Passando invece all’abbigliamento, e parlando in particolare di sneakers, Clio propone nella sua lista regali su Amazon le Vans a collo alto, tra i modelli più apprezzati del noto brand d’abbigliamento, scarpe e accessori per lo skate, e non solo.

Il modello suggerito dalla truccatrice, in particolare, è a scacchi, stampa tipica del brand, rosa e bianchi, con il dettaglio di una rosa in bianco e nero stampata sul lato.

La lista regali di Conoscounposto

Anche Caterina, fondatrice di Conoscounposto, blog che parla di posti dove andare a mangiare, moda e lifestyle a Milano, ha creato la sua lista di regali su Amazon.

Anche la sua lista, oltre ad avere categorie con nomi davvero carini, è piuttosto ricca e interessante. Tra le tante cose proposte da Caterina, troviamo ad esempio la cover a tracolla, tra i must have di quest’anno. Quella proposta dall’influencer è compatibile con iPhone 7/8 Plus, ma su Amazon questo modello di cover è disponibile per diverse tipologie di smartphone.

La corda, super pratica, vi permette di portare il telefono al collo, o a tracolla come una borsetta, per averlo sempre a portata di mano.

Conoscounposto pensa anche a tutte le amanti del the e nella sua lista regali di Amazon propone anche una teiera in vetro con infusore incorporato. Un regalo perfetto per il periodo invernale, dove abbiamo decisamente tanta voglia di passare il nostro tempo libero a guardare un film, magari di Natale, su Netlifx con in mano una bella tazza di the o tisana calda.

Infine, tra le varie proposte della giovane influencer, troviamo diversi organizer per la casa. Da quelli per i rossetti e i dischetti struccanti ai “salva spazio” per la cucina e l’oggettistica varia.

La lista di Rockandfiocc, tra moda e beauty routine

Anche Giulia Torelli, in arte Rockandfiocc, influencer con oltre 140mila followers su Instagram, ha creato la sua lista reali. Questa volta, però, la trovate sul suo sito.

Tra le varie proposte dell’influencer c’è grande attenzione per l’abbigliamento. Tra i vari capi adocchiati da Giulia, spicca un bellissimo trench in vinile marchio Amazon. Il suo colore blue elettrico e l’effetto lucido vi conquisteranno, un po’ come hanno conquistato l’influencer.

Sempre parlando di abbigliamento, Rockandfiocc ha selezionato una serie di stivaletti davvero interessanti. Tra questi ci è caduto l’occhio Vagabond Marja, un modello di stivale stile chelsea, in pelle con tacco a blocco.

Infine, parliamo di beauty routine. La lista realizzata da Giulia propone diversi prodotti, tutti low cost, per la pulizia e la detersione del viso, ma anche per la cura dei capelli. Tra tutti, un prodotto che non può assolutamente mancare, da regalare in combo con shampoo e balsamo, è una maschera hair food di Garnier. Queste maschere, 3 in 1, sono tra i best seller del marchio e sono apprezzatissime perché, oltre ad avere davvero un buon profumo, sono anche realizzate con il 98% di ingredienti naturali.