Leggeri, confortevoli e chic, gli abiti della Linen Collection di Mango dettano tendenza per l’estate 2021. Accostamenti audaci o ton sur ton, a voi la scelta: grazie alle linee classiche e alle tonalità neutre, gli abiti di lino Mango vi permettono di giocare con gli accessori, dando vita a stili differenti, a seconda dell’occasione.

Giocate con un accessorio super colorato per dare un tocco di stile all’aperitivo del sabato sera, mentre una scarpa bassa ed elegante sarà perfetta per sfoggiare il vostro completo in lino per un appuntamento di lavoro. Ecco, dunque, 5 capi in lino da avere nel guardaroba quest’estate.

Blusa di lino Mango: il capo chic!

Blusa nera, schiena scoperta, fiocco elegante, ed è subito sabato sera. Questo capo in lino è un vero e proprio must-have della linen collection di Mango, ideale per dare un tocco di stile al vostro outfit serale, senza rinunciare alla leggerezza e al comfort di un capo naturale.

Linen Collection Mango: gli shorts

Il sole è rovente e non si soffia nemmeno un alito di vento? Addio jeans, benvenuti shorts! Questo modello in lino di Mango è davvero perfetto per affrontare le torride giornate estive, senza rinunciare alla sobrietà e all’eleganza tipica del marchio spagnolo.

Vestito scamiciato in lino di Mango

Lungo, scamiciato e geometrico, questo abito della Linen Collection di Mango è quanto manca al nostro guardaroba per l’estate 2021. Per un look da giorno, abbinate un sandalo alla schiava, mentre qualche centimetro di tacco lo trasformerà in un perfetto abito da aperitivo.

Collezione lino Mango: la tuta

Per tutti gli amanti delle tute, non poteva naturalmente mancare questo splendido modello in lino bianco. Elegante, chic e super comoda, la tuta in lino bianco di Mango è un sogno a occhi aperti.

Linen Collection: il trench di Mango

Giornate nuvolose e aria frizzante, quest’anno l’estate è decisamente in ritardo. Nell’attesa, perché non sfoggiare questo raffinato trench in lino?