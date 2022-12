Lindsay Lohan è tornata, e che sorpresa! Ecco cosa sta succedendo...

Lindsay Lohan è ufficialmente tornata e, dopo la crisi che per anni ha tenuto i fan col fiato sospeso! Nuovo film per la star e una forma fisica smagliante, per salutare il 2022 e iniziare il nuovo anno sotto il miglior cielo!

Lindsay Lohan, un nuovo film per il grande ritorno

Foto Instagram | @lindsaylohan – Lindsay Lohan

L’avevamo lasciata lì, nel suo periodo di difficoltà andato avanti per anni e sfociato nell’annuncio delle imminenti nozze, e ora la ritroviamo in forma perfetta pronta a riprendersi la scena! Così Lindsay Lohan ci lascia senza fiato e segna un trionfale ritorno con un nuovo film e una forma perfetta, complice il ritrovato sorriso dopo le turbolenze di un passato non sempre facile.

Si è lasciata alle spalle un vortice di dipendenze da alcool e droga, compresi severi problemi alimentari, e adesso il mondo la riabbraccia nel suo volto più splendente!

E sì, possiamo proprio dire che ora Lindsay Lohan è finalmente tornata anche sul grande schermo e brilla di luce propria come fu un tempo. Merito anche dello slancio alla sua immagine dato dal nuovo film di Natale, disponibile su Netflix, intitolato Falling For Christmas.

Una pellicola che segna il suo primo ruolo da protagonista in circa 10 anni e che vede l’attrice americana nei panni di un’ereditiera smemorata a seguito di un incidente che le ha provocato uno stato di amnesia…

Si tratta di un momento d’oro per la stella dello spettacolo made in USA, tornata alla ribalta anche grazie alla determinazione con cui ha deciso di uscire dal tunnel dei suoi peggiori spettri interiori.

Oggi Lindsay Lohan è una donna diversa e ha scelto di prendersi cura della mente e del corpo seguendo una routine fatta di intenso allenamento e di uno stile di vita sano (che mai in passato era riuscita a mantenere). Si dedica al jogging e alla palestra almeno tre volte a settimana, con risultati davvero sorprendenti!

Il vero segreto della sua rinascita? Sarebbe soltanto uno: lo yoga (qui cos’è e quali sono i benefici). Come lei stessa ha raccontato su Instagram, infatti, meditare all’aria aperta le avrebbe permesso di ritrovare la sintonia e la pace interiore che da tempo le mancavano. Insomma, ora è tempo di prendere esempio da lei…