Lilibet non è la prima royal baby a nascere negli USA

Lilibet Diana, a pochi giorni dalla nascita, non è solo l’ultima arrivata nella royal family, ma è probabilmente anche la più discussa. Oltre al nome che porta, Lilibet Diana, dedicato alla Regina Elisabetta e a Lady D, a incuriosire è anche il fatto che sia la prima royal baby in linea di successione al trono ad essere nata negli Stati Uniti. Infatti, la piccola Lilibet è nata a Santa Barbara, in California, dove attualmente vivono il principe Harry e Meghan Markle.

Lilibet non è la prima royals nata negli Stati Uniti

Lilibet, che è l’ottavo membro della royal family in linea di successione al trono, non è il primo membro della famiglia reale a nascere in America. Questo titolo, in realtà, va a Maud Windsor, primogenita di Lord Frederick Windosor e di sua moglie Sophie Winkleman. Maud sarebbe la 51esima in linea di successione al trono.

Chi è Maud Windsor, una bambina dal volto familiare

La bambina è la nipote più grande del principe Michael di Kent, cugino della Regina Elisabetta, ed è nata a Los Angeles nel 2013. La coppia reale, infatti, in quel periodo viveva in California. I due però, a differenza di Harry e Meghan che al momento non sono tornati in Inghilterra con la piccola Lilibet Diana, sono poi tornati a Londra, dove attualmente vivono, in vista della nascita della loro secondogenita, Isabella Windsor.

Gli esperti, o accaniti seguaci, della famiglia reale riconosceranno subito Maud. Infatti, la bambina è stata una delle adorabili “porta fuori” al matrimonio della principessa Eugenia con Jack Brooksbank, nel 2018. Insieme a lei c’erano la principessa Charlotte, Savannah Phillips e Teddy, la figlia di Robbie Williams e Ayda Field.

Inoltre, la bambina frequente la Thomas’s Battersea, la stessa scuola in cui va George, primogenito di William e Kate.

Lilibet Diana, probabilmente, avrà la doppia cittadinanza americano-britannica, come suo fratello maggiore Archie. Quello che, invece, non avrà sarà il titolo di principessa.