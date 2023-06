Light e delicata, perfetta anche a dieta: la cheesecake dell’estate si prepara così

Una fresca cheesecake è in grado di aggiungere un tocco di vivacità alla propria dieta. Ecco i passi da seguire per non sbagliare.

Non sempre è facile conciliare il gusto con la dieta. Il desiderio di rimanere in forma può spingere le persone a privarsi di squisite prelibatezze. Esistono ricette, però, facili e deliziose che possono ridare colore alla propria alimentazione.

Una tra queste permette di preparare un’ottima cheesecake. Si tratta di un dolce leggero, fresco e adatto a ogni contesto. Non sarà necessario trascorrere estenuanti ore ai fornelli perché non è prevista alcuna cottura. I pomeriggi con gli amici e le merende dei più piccoli non saranno più un problema. Con poche mosse, ingredienti accessibili a tutti e un apporto calorico basso si potrà gustare un dessert indimenticabile.

Un’ottima ricetta per una cheesecake fresca e gustosa: ecco come fare

La cheesecake, come suggerisce anche il nome, rientra tra i dolci americani. È particolarmente apprezzata anche dai bambini per via del suo buonissimo sapore. Nei pomeriggi più caldi, può essere una valida sostituta per calorici gelati confezionati.

Ingredienti

500 gr di formaggio fresco spalmabile light;

180 g di biscotti secchi integrali;

80 gr di burro light;

160 gr di fruttosio;

10 gr di gelatina in fogli;

1 baccello di vaniglia;

250 gr di yogurt magro bianco o alla frutta;

30 ml d’acqua.

Procedimento

La prima fase della procedura riguarda la base della cheesecake light. Si parte dai 180 gr di biscotti integrali che devono essere sminuzzati finemente e messi in un recipiente. Mentre il burro si scioglie lentamente in un pentolino, va aggiunto con estrema lentezza all’interno della ciotola. È un’operazione delicata che necessita di attenzione sia per non bruciarsi che per non rovesciare l’intero contenuto.

Al termine, si ottiene una miscela sabbiosa, poco cremosa. Il composto deve essere posizionato in una tortiera munita di carta da forno per evitare di farlo attaccare al fondo. A seguito di una permanenza di 30 minuti nel frigorifero o di 10 nel freezer, si passa alla seconda fase. Il formaggio spalmabile e il fruttuoso dovranno essere mescolati con un frullatore, per poi aggiungere i semi del baccello di vaniglia e lo yogurt magro.

Prima di andare avanti, è necessario ammorbidire i fogli di gelatina in acqua fredda, per scioglierli successivamente in un pentolino contenente 30 ml d’acqua calda. Fatto ciò, si possono unire tutti gli ingredienti fino a ottenere una miscela omogenea. Ora, basta solo versare la crema sulla base di biscotti e far riposare il tutto per 4 ore in frigorifero. In base ai propri gusti, alla fine, si potrà optare per gustose rifiniture alla frutta o per qualche cucchiaio di sciroppo.