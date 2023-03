La legge di Lidia Poët: cosa sapere sulla serie con Matilda De Angelis

Se state cercando una serie tv Netflix da vedere, tra i titoli più attesi del 2023 vi segnaliamo La legge di Lidia Poët, che racconta la storia della prima donna ad entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia. Il cast della serie – diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire e scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo – vede protagonista Matilda De Angelis (l’avete già vista anche in The Undoing con Hugh Grant e Nicole Kidman!).

Con lei sul set anche Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino è Enrico Poët, fratello di Lidia, Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill rispettivamente interpreti di Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia. Dario Aita è Andrea Caracciolo.

La trama: una storia vera sul set

Foto Instagram | @la_legge_di_lidia_poet

La trama della serie La legge di Lidia Poët ci fa fare un tuffo nella Torino ottocentesca dove, con una sentenza della Corte d’appello, viene dichiarata illegittima l’iscrizione di una donna – proprio Lidia Poët – all’albo degli avvocati.

Una situazione che le impedirebbe di esercitare la professione che tanto ama, ma davanti alla quale la protagonista non si arrende: trova un lavoro nello studio legale del fratello Enrico e prepara il ricorso per ribaltare la decisione…

Chi era Lidia Poët

Se vi state chiedendo chi era esattamente Lidia Poët, vi diamo alcuni particolari che Netflix ha pubblicato in occasione del lancio della serie, al debutto in Italia il 15 febbraio 2023 sulla piattaforma streaming.

Nata il 26 agosto 1855 in Piemonte, in provincia di Torino, è cresciuta con i fratelli maggiori a Pinerolo e si è diplomata come maestra.

Nel 1878 si è iscritta in Giurisprudenza e ha conseguito la laurea nel 1881 con una tesi dedicata alla condizione femminile nella società.

Nel 1893 è diventata ufficialmente la prima donna avvocato in Italia, un mese prima di vedere il suo traguardo annullato dalla Corte d’appello sull’onda del divieto di esercitare la professione forense per le donne.

Ad aiutarla nella sua lunga e intensa marcia per la libertà e il riconoscimento del suo diritto e di quello di molte altre donne è stato il fratello, Enrico, riuscendo così a diventare avvocato, finalmente nel 1920 all’età di 65 anni.

Il 25 febbraio 1949 Lidia Poët si è spenta. Appena 3 anni dopo aver visto le donne vedersi riconosciuto il diritto di voto.