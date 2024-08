L’hanno chiamata pasticcino bag ed è un bijoux che fa venire fame: sarai chic e bella al 100%

La pasticcino bag, una nuova borsa chic ed elegante per tutte le donne: la golosità si fa moda in questo freschissimo nuovo trend!

Stare al passo coi tempi non è certamente cosa facile, specialmente quando i trend cambiano continuamente e abituarsi alle novità potrebbe non esserci congeniale. Certo, parliamo comunque di moda e stile, pertanto quest’ultimo rimane totalmente nostro e personalizzato al massimo del suo estro. Essere se stessi tramite ciò che si indossa è da sempre il primo must have per eccellenza, tuttavia tra le sfilate che ogni anno presentano le nuove tendenze, possiamo trovare qualcosa di unico, irripetibile e che potrebbe confarsi pienamente al nostro gusto.

Lo abbiamo già visto nelle varie Fashion Week di primavera, quando sono stati presentati i nuovi trend dell’autunno/inverno 2024: pellicce sfiziose e al massimo del confort, scarpe che perdono punte, forme affusolate con un contagio assoluto alla rotondità e comodità. I tacchi perdono un po’ d’altezza, ma non per questo la gioia dello slancio, così come pantaloni, blazer, camicette e maglioni. Tutto questo ha decisamente rivisto i propri connotati, trasformandosi in morbidezze ed effetto cocoon prettamente originali e soprattutto che son piaciuti fin da subito.

Le donne in queste due future stagioni di conclusione 2024 dovranno essere belle, comode sempre, a disagio mai. Siamo d’innanzi a una rivoluzione nel campo non solo delle forme, ma anche di una miscela che sgrassa il vecchio, allo stesso tempo però osannandolo. Non vengono perse le rievocazioni anni 80 e 90, ma si guarda prettamente al futuro. E tra le varie sfilate, quello che ha colpito maggiormente è stata una borsa in particolare, la pasticcino bag. Intuibile la forma, ma in fatto di praticità e costi? Bisogna approfondire.

Arriva la pasticcino bag, l’ultima essenza dell’Haute Couture per tutte: morbidezza, praticità e bellezza esagerate

Effettivamente non siamo di fronte a qualcosa di propriamente originale, nel senso che i trend si erano già ispirati al cibo. Moda e gastronomia hanno un rapporto molto più stretto di quanto si possa pensare(pensiamo ad esempio a Lady Gaga che agli MTV Music Awards del 2010 si presentò con un mini dress totalmente realizzato con fette di carne, ma non solo. Diversi brand hanno realizzato abiti con fili prodotti dal cacao, sfruttando polpa e guscio).

Proprio l’anno scorso avevamo potuto quasi ‘assaggiare‘ la BAGuette, una pochette affusolata da portare al di sotto del braccio proprio come si fa con il più classico pane francese. Forma, colore e dimensioni sono state ispirate assolutamente a questo. Stavolta quindi non fa sorpresa ritrovarci davanti alla pasticcino bag, dolce nell’aspetto e preziosa nell’utilizzo. MaxMara è stata tra le prime aziende di moda a concepirne la forma, che nell’immediato rievoca le tipiche pochette anni 40 e 50.

Chiusura clip clap, nessuna cerniera e mancanza di struttura interna, per questo possiamo definirle extremely soft, da portare al braccio, incastrate al di sotto o prettamente a mano. Ne troviamo a bizzeffe tra fantasie bucoliche o tinta unita, tra lavorazioni crochet, con texture destrutturate o al contrario più classiche e adattabili a uno stile meno casual. Se quindi addentare una pasta ripiena di crema, morbida al palato e avvolgente nel gusto è assolutamente l’esperienza più bella di sempre, anche indossare la pasticcino bag fa ritornare alla mente sensazioni culinarie di tutto rispetto.

Nonostante le forme possano differire tra i modelli, l’elemento che lega è proprio la manifattura: troviamo un tessuto morbidissimo che viene lasciato libero e cucito al di sotto come unico grappolo di giuntura, le cuciture sono quindi ridotte al massimo per poter contenere quanto si vuole e come lo si vuole. Anche le rifiniture possono variare nella composizione, troviamo metallo, caucciù, pelle o cuoio in purezza.

E per gli abbinamenti? Massima apertura mentale e sfogo alla fantasia: perfetta con outfit gonna a ruota e top smanicato, con baby doll svasati, ma anche long dress elasticizzati in tinta unita, giocando quindi con i giochi di stoffa e colori della pasticcino stessa. Insomma, ci ritroviamo tra le mani un prodotto destinato a durare perché è pratico, bello da vedere. ‘Fa decisamente gola‘, per rimanere in tema.