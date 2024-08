L’ex volto di Temptation Island sul trono di Uomini e Donne: l’indiscrezione

Alla fine del mese di agosto è previsto l’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di “Uomini e Donne”. In particolare, il 28 agosto lo studio del programma di Maria De Filippi si riaccenderà nuovamente, mentre a partire da settembre comincerà la nuova edizione del dating show di Canale 5. Tutto il pubblico appassionato è impaziente di scoprire chi saranno i tronisti della prossima stagione.

Durante queste settimane, gli esperti e i giornali di gossip stanno pubblicando diversi rumors e indiscrezioni riguardo le identità dei futuri tronisti. Le congetture sono diverse e, ovviamente, non tutti risulteranno veritiere. Alcuni sostengono che una delle troniste potrebbe essere una delle ex corteggiatrici non scelte della scorsa edizione. Altri, invece, sono convinti che Ida Platano potrebbe ritornare a sedersi sul trono.

Tuttavia, le principali anticipazioni mettono in correlazione “Uomini e Donne” con un altro programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, ovvero “Temptation Island”. Da qualche anno, infatti, capita spesso che alcuni partecipanti del reality show estivo diventino poi protagonisti del dating show.

Anticipazioni “Uomini e Donne”: ex “Temptation Island” sul trono

Nelle ultime settimane, l’ultima edizione del noto reality show “Temptation Island” si è conclusa con un enorme successo di pubblico. La puntata finale è stata la più vista in assoluto del programma in termini di share. Subito dopo, gli esperti di gossip hanno iniziato a pubblicare alcune indiscrezioni riguardo la possibilità che alcuni partecipanti del reality show possano essere scelti da Maria De Filippi per diventare i nuovi tronisti della prossima edizione del dating show di Canale 5. Ad esempio, si è parlato del tentatore Carlo, che si è particolarmente avvicinato alla fidanzata Martina, come di uno dei possibili protagonisti del “Trono classico” di “Uomini e Donne”.

Tuttavia, gli scorsi giorni è proprio Lorenzo Pugnaloni a lanciare l’anticipazione più sensazionale di tutte. Secondo alcuni rumors pare, infatti, che una delle fidanzate dell’11esima edizione di “Temptation Island” sia vicinissima ad ottenere il ruolo di tronista. Ma di chi si tratta? L’esperto di gossip non esita a fare il nome della diretta interessata: Francesca Sorrentino, che aveva deciso di partecipare al reality show – condotto da Filippo Bisciglia – assieme al fidanzato Manuel Maura.

La coppia decide di uscire separata dal programma dopo la richiesta di ‘falò di confronto’ anticipato richiesto da Francesca. Solamente nel corso della prima puntata di “Uomini e Donne”, scopriremo se Francesca sarà o meno stata scelta come tronista.