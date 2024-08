L’ex volto del Grande Fratello fa sperare i fan: sui social spunta un “pancino” sospetto

L’ex-concorrente del Grande Fratello fa sperare tutti i fan: spunta sui social la foto di un pancino “sospetto”, nuovo bambino in arrivo?

C’è grandissima attesa per il ritorno in onda del Grande Fratello Vip, specialmente dopo i cambiamenti (vincenti) andati in scena nella scorsa stagione televisiva: il mix tra concorrenti “vip” e “nip” è piaciuto tantissimo al pubblico e le nuove linee guida imposte da Mediaset hanno portato ad un programma leggero, divertente, ma anche mai eccessivo e pieno di contenuti.

Ancora una volta, sarà Alfonso Signorini a guidare il programma, affiancato in studio dalle confermatissime Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli; ancora attesa per capire se ci saranno altri opinionisti, così come per scoprire tutto il cast di concorrenti.

Intanto, nel mondo dello spettacolo, sempre seguitissimi sono gli ex-partecipanti al reality show: nelle ultime ore i fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare “pancino” sospetto per lei e in molti già ipotizzano (e sperano) una possibile gravidanza.

Ex-concorrente del Grande Fratello Vip di nuovo incinta? Lo scatto recente entusiasma il web – FOTO

Tempo di vacanze e relax per tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, seguitissimi sui social. Proprio sul suo profilo Instagram, nella sezione delle stories, di recente Monia La Ferrara ha pubblicato un selfie insieme a sua figlia che ha fatto entusiasmare tutti quanti i fan.

Secondo alcuni, infatti, l’ex-gieffina mostrerebbe un pancino piuttosto “sospetto”: che una nuova gravidanza sia in arrivo? Monia, ex-modella, assistente di volo e seguitissima sui social, ha già due bambine, avute dalla precedente relazione con un ex-calciatore polacco. Al momento, nonostante i momenti di crisi, continua la sua storia con Josh Rossetti, apparso in tv proprio nell’ultima edizione del GF Vip.

Che Monia La Ferrara sia davvero di nuovo incinta? Al momento, sembra trattarsi solamente di una suggestione balenata nella mente dei fan dopo aver visto lo scatto pubblicato, e non c’è stata nessuna conferma da parte della diretta interessata. Nel caso in cui l’ex-gieffina dovesse avere un altro figlio, però, di sicuro i suoi tantissimi fan ne sarebbero veramente contenti. Intanto, in attesa di nuovi progetti a contatto col mondo dello spettacolo, Monia si gode questi ultimi giorni d’estate prima dell’inizio della consueta routine autunnale.