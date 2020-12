Levante è famosa per il suo talento musicale, ma anche per i suoi look sempre al top. La cantante di Alfonso infatti ha sviluppato uno stile personale che trascende le mode dell’ultimo minuto, ma senza ignorarle, dall’aria indie ma moderna.

Insomma, Levante è già di per se un’icona di stile: mocassini firmati Gucci, lunghe gonne, cardigan oversize e le mani piene di anelli. Ma c’è qualcos’altro da cui dovremmo farci ispirare per il nostro look di questo Natale 2020, il make-up di Levante. Ecco perché.

Viso: incarnato naturale baciato dal sole

Certo, l’estate è passata da un po’, ma nulla ci vieta di ricorrere ad un tocco di bronzer per illuminare il nostro incarnato come fa Levante. Il viso è pulito, senza esagerare con fondotinta, cipria, fard, illuminante: una crema colorata e un accenno di colorito sulle guance andranno benissimo per trascorrere una giornata con i parenti senza doversi preoccupare di spargere make-up sui maglioni di tutti.

Occhi: cat eyes che esalta lo sguardo

Foto Getty Images | Venturelli

Il cat eyes è tanto semplice quanto efficace: una riga nera sulle ciglia che donna immediatamente una taglia in più ai nostri occhi, fa apparire le ciglia extra lunghe e ci permette di esaltare lo sguardo. E cosa c’è di meglio per Natale di un make-up elegante e raffinato, proprio come il cat eyes?

Labbra: viva il rossetto

Per il trucco labbra Levante esalta spesso la forma naturale della sua bocca grazie ad un semplice e intramontabile rossetto rosso, che è davvero perfetto per il Natale. Quando non vuole esagerare, però, opta per un’altra tinta che sarà perfetta per le festività 2020: il rosa corallo.

Questa lieve sfumatura di rosso aranciato, che si può facilmente adattare a tutte le carnagioni, è sofisticata e a prova di sbavatura: potrete mangiare e bere senza preoccuparvi troppo che il rossetto scompaia, perché le nostre labbra sono naturalmente di un colore molto simile.