Letto matrimoniale, il dubbio di molti: posizionarlo sotto la finestra sì o no? Cosa sapere per sonni sereni

Il letto matrimoniale si può posizionare in tanti punti della stanza, ad esempio sotto la finestra: ecco cosa sapere per dormire sonni sereni.

Quando si arreda una stanza, ci sono tanti aspetti da considerare: non ostruire i passaggi, distanziare i mobili, rendere funzionali gli spazi, non farli sembrare più piccoli ma piuttosto sfruttarli e, con accorgimenti ottici, farli diventare otticamente più grandi, e così via. Una delle stanze a cui prestare più attenzione è la camera da letto. Ci sono diverse soluzioni su dove disporre il letto matrimoniale, anche molto romantiche.

Se nella camera da letto si ha la fortuna di avere una finestra, una buona idea è quella di posizionare il letto matrimoniale sotto la finestra. In questo modo si guadagna anche una parete che può essere sfruttata per un armadio (non sono mai troppi) o altri mobili. Se si opta per questa soluzione, però, bisogna considerare altri aspetti perché è importante sempre non perdere tutto l’insieme dell’arredo per avere la disposizione più funzionale e bella da vedere.

Il letto matrimoniale si può posizionare sotto la finestra? Ecco come dormire sonni sereni

Il letto matrimoniale sotto la finestra è l’ideale se la stanza è molto piccola, in modo da poter guadagnare una parete per un armadio a muro che possa contenere tutto ciò che serve: abbigliamento, biancheria, cambi di stagione, scarpe e così via. Si può anche disegnarne uno su misura.

Se da una parte questa soluzione è romantica e funzionale per recuperare spazio, se ci si affida al feng shui, la testata del letto sotto la finestra viene considerato un errore perché si rischia di disperdere energia verso l’esterno. È ovvio che una camera non progettata bene può influenzare la qualità del sonno. Secondo il feng shui, però, influiscono sul riposo rigenerante anche l’orientamento della stanza in base ai punti cardinali, i colori e la posizione rispetto alle tubature nei muri.

Quindi, se la stanza appare ordinata con il letto sotto la finestra e la parete lasciata libera grazie a questa soluzione, il sonno non verrà affatto compromesso (tralasciando ciò che dice il feng shui). Si può posizionare il letto sotto la finestra se nel complesso questo non crea disturbo e anzi permette di aumentare lo spazio nella stanza e di sfruttarlo al meglio. La soluzione è molto romantica: a chi non piacerebbe addormentarsi guardando il cielo stellato fuori oppure svegliarsi ammirando l’alba di un nuovo giorno?