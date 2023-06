Letto matrimoniale alla francesce: tutte le caratteristiche per un nido d’amore confortevole

Per creare un nido d’amore perfetto è fondamentale scegliere il letto giusto: potrebbe sembrare un dettaglio banale ma in realtà non lo è affatto.

Molto spesso si fa confusione tra letto matrimoniale classico, alla francese e a una piazza e mezzo. Ognuno si differenzia per alcune caratteristiche, tra cui le dimensioni. Nella scelta del modello giusto tutto dipende dalle vostre abitudini e dal risultato che volete ottenere all’interno della stanza, dallo spazio effettivamente disponibile per collocarlo e in che modo desiderate organizzarlo.

Ovviamente l’opzione fondamentale a cui fare attenzione è il materasso perché questo deve essere sempre strutturato in base alle esigenze personali, considerando eventuali problemi alla schiena, peso e tipologia di sostegno che si vuole avere.

Letto matrimoniale: quale scegliere

Per quanto riguarda il tipo di letto e di conseguenza la sua grandezza, vanno valutati sicuramente come aspetti essenziali: lo spazio a disposizione nella stanza (non ha senso posizionare un letto matrimoniale standard in una camera molto piccola); le dimensioni fisiche (per chi è molto alto e robusto non è indicato un letto alla francese); il gusto personale (se si ama la comodità è meglio optare per un letto tradizionale).

Al di là degli aspetti propriamente legati al comfort e quindi alla posizione rispetto alla stanza e alla propria struttura fisica, non resta che orientarsi verso un prodotto o l’altro in base al proprio gusto per creare un nido d’amore ideale. Di fatto il letto standard è molto grande e quindi perfetto per avere la propria area personale, ma quando si parla di romanticismo non c’è scelta che tenga.

Il letto alla francese è l’unico in grado di creare quella sintonia perfetta. Un materasso matrimoniale standard misura 160×190 cm, tuttavia oggi si trovano facilmente quelli extra che arrivano fino a 200 cm oppure i king size dove ad aumentare è la larghezza arrivando anche a 190×200 cm. Nel letto alla francese, invece, le dimensioni sono di 140×190 oppure 140×200 cm. La differenza è poca ma è importante per chi è alto.

Possiamo affermare che si tratta di una scelta a metà strada tra il latto di una piazza e mezzo – indicato per una sola persona (anche i set di lenzuola infatti dispongono di una sola federa) – e quello grande di dimensioni regolari che può risultare dispersivo in camera da letto. Per creare un nido d’amore fatto di passione ma anche complicità e vicinanza mentre si dorme, meglio scegliere un letto alla francese.