L’estate continua con il look “campagnolo”: gli elementi del perfetto outfit cottagecore

Distese di fiori, torte fatte in casa, cestini pieni di frutta appena raccolta e atmosfera romantica, sono questi gli elementi caratteristici del cottagecore, il nuovo stile bucolico che sta conquistando il pubblico di tutte le età. Complici il ritorno alle tradizioni di campagna e la fuga dalle città, il nuovo lifestyle sta influenzando ogni ambito della vita.

Sui social media, il termine cottagecore è diventato un trend in pochissimo tempo. Sono diversi i creators che si sono lasciati catturare dalla magia e dal romanticismo delle distese di campagna, le quali invitano in maniera naturale a lasciare dentro l’armadio gli outfit consueti, per ricercare una tipologia di abbigliamento più comoda e consona al luogo.

Non solo i creators di Instagram, sono tantissime le star internazionali che si sono lasciate conquistare dai look campagnoli del cottagecore. Millie Bobby Brown, Kim Kardashian, Victoria e David Beckham sono solo alcuni dei nomi del mondo dello spettacolo e della moda, che hanno deciso di abbracciare questo nuovo stile di vita.

Look cottagecore: gli elementi di un perfetto stile “campagnolo”

L’allontanamento dalla frenesia della città, coincide con l’acquisizione di uno stile di abbigliamento più comodo e meno formale. Per accodarsi al rinnovato amore per i luoghi di campagna, la moda ripropone elementi come le sottogonne voluminose, le maniche a palloncino, gli stivali da giardino e i cappelli di paglia per ripararsi dal sole. Via libera a capelli sciolti al vento, giacche di tela da abbinare ad ampie gonne, pattern semplici dai colori pastello legati agli elementi della natura.

Vimini, cotone e lino sono i materiali protagonisti del nuovo stile cottagecore, legati inevitabilmente alle tradizioni delle società contadine e al loro modo di vestirsi per affrontare le lunghe giornate in campagna sotto il sole. I materiali non lavorati, naturali, che richiamano la semplicità e l’autenticità della vita, sono ampiamente utilizzati e ricercati da chi desidera seguire questo stile di abbigliamento. Da non dimenticare gli abiti lunghi e fluidi, le camicie di lino, gonne a ruota e stivali in pelle scamosciata sono alcuni dei capi tipici di questo stile. Lo stile cottagecore non abbraccia solo l’estetica, ma influenza inevitabilmente anche il modo di vivere di chi si avvicina a questa corrente. La ricerca di un maggiore benessere, del contatto diretto con la natura e del tempo libero di qualità, sono solo alcuni dei tanti tratti distintivi di questo nuovo lifestyle bucolico.