L’esercizio più efficace per glutei tonici e sodi: non serve la palestra, ti chiederanno tutte come hai fatto

Avere alti glutei e sodi non sempre è facilissimo e non occorrono ore di palestra quanto piuttosto gli esercizi giusti e mirati.

Ci sono persone che spendono ore e ore in palestra e non riescono ad ottenere un fisico delineato con glutei particolarmente tonici. Il problema non è tanto nel quantiativo di esercizi che si fanno quanto nella tipologia.

Per avere un corpo asciutto bisogna fare attività mirate per la pancia, le gambe, i glutei. Ognuna di queste aree richiede interventi mirati e pertanto è importante capire come soffermarsi su una cosa specifica.

Gli esercizi per i glutei: come cambiare radicalmente il fisico

Per avere glutei alti e sodi bisogna eseguire degli esercizi che vadano a stimolare per intero la muscolatura. Oltre a quelli classici che vengono fatti in palestra ma anche a casa quindi sul tappetino con piegamenti delle gambe in avanti o di lato, forbici e flessioni che sono sicuramente utili, è opportuno valutare di fare esercizi mirati nel tempo.

Tra tutti ce ne sono due che non devono mai mancare ovvero: squat e spinte. Questi permettono di approcciare complessivamente a tutte le fasce muscolari. L’esercizio della spinta all’anca permette di dare molta forza ai glutei quindi di rendere il muscolo potente. Per farli basta sedersi per terra con una panca alle spalle, avere un peso non troppo grande oppure una bottiglia d’acqua sopra le gambe. Appoggiarsi con la schiena e le spalle al divano quindi sollevare il bacino mantenendo il peso proprio sopra di esso, sul ventre, spingendo con i glutei e mantenendo la forma con i polpacci e i piedi ben piantati. La cosa importante è fare attenzione alla posizione per mantenere la colonna ben diritta.

Altro esercizio da abbinare sempre è lo squat, questo si fa facilmente ma bisogna stare ben posizionati con la schiena. Quindi stare in piedi, posizionare i piedi leggermente divaricati ma diritti con la schiena dritta scendere piegando le ginocchia e spingendo indietro i fianchi, come se si volesse riprodurre il movimento quando ci si siede sulla sedia. Abbassare il corpo e spingere i piedi per tornare alla posizione retta.

Ovviamente per funzionare gli esercizi vanno fatti ripetutamente, considerando almeno 3 serie da 15 ogni giorno. Non è un allenamento che richiede un quantitativo di tempo eccessivo, non porta via tanto tempo però è risolutivo della propria condizione e permette di trasformare in soli 3 mesi i propri glutei. Abbinando anche altri esercizi e soprattutto ciò che può intensificare il risultato ad esempio un semplice elastico da palestra si può generare un cambiamento in tempi anche brevi.