Leonardo DiCaprio c’è cascato ancora: chi è la nuova fiamma (famosa)

Nella sua lunga e intensa carriera amorosa, Leonardo DiCaprio ci ha abituati a partner molto più giovani di lui. L’attore premio Oscar non ha mai avuto una compagna sopra i 25 anni d’età e adesso ci ricasca con una fidanzata appena 23enne. Il suo nome? Per alcuni una vera e propria sorpresa…

Chi è la nuova fidanzata di Leo DiCaprio

Foto Getty Images | Frazer Harrison – Leonardo DiCaprio

Il gossip torna a parlare senza sosta di lui, il divo per eccellenza Leonardo DiCaprio, tra i sex symbol anni ’90 più amati di sempre che tutte ricordiamo nella sua interpretazione celebre di Jack in Titanic!

Al suo fianco, da qualche ora, è spuntata una giovane donna che conferma il suo interesse per partner più giovani di lui, ha 23 anni ed è figlia di un volto noto del cinema e della televisione.

Famosa, sì, forse non quanto lui e soprattutto per eredità paterna, ma comunque bellissima e pronta a infiammare le cronache rosa insieme all’attore di Hollywood da sempre sfuggente all’altare….

Archviata la relazione con Camila Morrone (25 anni), Leo DiCaprio si sarebbe concesso al cuore della splendida Victoria Lamas, figlia del suo collega attore Lorenzo Lamas.

Abbiamo quindi una chicca sulla loro love story: la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio è nata due anni dopo l’uscita dell’iconica pellicola che lo ha reso celebre con Kate Winslet! Insomma, da Gisele Bundchen a Bar Rafaeli, passando per Blake Lively e Nina Agdal, sembra proprio che DiCaprio ci ricaschi ogni volta scegliendo compagne under 25. Unica eccezione secondo i gossip? Gigi Hadid, 27 anni e decisamente “fuori” dal target della star…

Ma nelle ultime ore c’è una leggenda, passate alle cronache come “la regola del 25”, che monta nei tabloid di mezzo mondo e forse avrebbe già innervosito la nuova fiamma di Leo. Analizzando la sua sfera sentimentale, infatti, si scopre facilmente che le storie d’amore passate di Leonardo DiCaprio si sono interrotte quando le ex fidanzate avevano raggiunto (o quasi) i 25 anni: tra i più maliziosi si inizia già a parlare di “love story a tempo” con Victoria Lamas, che circa due anni potrebbe piantare in asso l’attore o viceversa…

Soltanto teorie? Staremo a vedere se il loro rapporto sarà così solido da superare anche la “carriera” del più incallito dei dongiovanni…