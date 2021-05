A partire dal 22 aprile scorso è arrivata, per il momento solo online, la collezione Lemlem x H&M. Questa collaborazione è frutto dell’incontro tra il brand low cost svedese e Liya Kebede, attrice, modella e stilista di origini etiopi.

La collezione rispecchia lo stile di Lemlem, brand lanciato nel 2007 dalla modella, che ha lo scopo di preservare la tradizione artigiana etiope. Per farlo, si avvale di produzioni locali, con capi interamente fatti a mano.

“Nessuno è mai riuscito a convertire con tale maestria l’abbigliamento estivo in un trend alla moda come la top model Liya Kebede” si legge sul sito di H&M. “Abbiamo raccolto i modelli leggeri del suo brand cult Lemlem in una collezione ancora più esclusiva realizzata con materiali provenienti da fonti più sostenibili e destinata a durare nel tempo”.

Ecco quindi i 5 articoli più belli della collezione Lemlem x H&M.

Maxi abito con allacciatura

Questo bellissimo maxi abito in poliestere riciclato lucido è caratterizzato da una palette colori tenui, fatta eccezione per il blue elettrico, e ha una linea morbida con profonda scollatura sul davanti e sul retro. Leggero e fresco, è perfetto per le giornate primaverili ed estive e può essere allacciato in diversi modi, grazie ai pratici laccetti sottili da annodare sulla nuda e sul retro. A rendere l’abito di Lemlem x H&M ancora più romantico c’è anche la cucitura arricciata sulle ginocchia, che dona subito volume.

Foto H&M | maxiabito con allacciatura

Shopper in tela

Questa maxi shopper proposta nella collezione Lemlem x H&M è realizzata in poliestere e cotone parzialmente riciclato. Comoda e capiente, questa borsa è dotata di manici sia lunghi che corti, che la rendono perfetta per una giornata al mare, ma anche per una passeggiata in centro o per il lavoro, per portare sempre con sé il computer portatile, l’agenda e tutto ciò che può servirvi in ufficio.

Foto H&M | Grande shopper in tela

Orecchini ed earcuff

Se c’è un accessorio che quest’estate non potrete assolutamente lasciarvi scappare sono gli earcuff. Questi orecchini, facili da applicare anche per chi non ha i buchi, sono tra i trend della primavera-estate 2021. In particolare, il set realizzato per la collaborazione tra il brand della modella e quello svedese è composto da 8 pezzi, realizzati in metallo anticato, ovvero zinco riciclato, di cui quattro earcuff e cinque orecchini. Davvero super cool per l’estate e perfetti da indossare in ogni occasione.

Foto H&M | orecchini ed earcuff

Costume intero high leg

Non possiamo parlare di estate senza parlare di costumi da bagno. Nella collezione di Lemlem x H&M troviamo questo costume intero con spalline sottili e coppe removibili. Il modello, come vogliono le ultime tendenze, è super sgambato. Infine, il costume è realizzato in poliammide e poliestere riciclati.

Foto H&M | Costume intero high leg

Camicia in lino

Concludiamo la nostra selezione con la camicia in lino parzialmente biologico, dritta e morbida, perfetta da indossare in spiaggia sopra il costume, ma anche per l’aperitivo vista mare con un bel bermuda chiaro e degli occhiali da sole, magari super colorati.