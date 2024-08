Lei era una delle troniste più amate di Uomini e Donne: oggi è irriconoscibile, eccola 20 anni dopo

Uomini e Donne va in onda su canale 5 da oltre 25 anni e ha dato fama e notorietà a tantissimi personaggi, dai tronisti ai corteggiatori, passando per gli opinionisti e i vari ospiti. Tante sono le coppie nate all’interno del programma che hanno fatto sognare il pubblico e molti dei protagonisti sono ancora oggi molto amati e seguiti sui social e in tv.

La persona di cui vi parliamo, ad esempio, è stata una grande protagonista del programma di Maria De Filippi nei primi anni Duemila, dunque circa 20 anni fa. Il suo è stato un trono molto intenso, preceduto da un’esperienza come corteggiatrice, altrettanto ricca di colpi di scena. Tutti ricorderanno sicuramente la sua forte personalità e il suo carattere deciso e risoluto.

All’epoca della partecipazione al programma era una giovane donna che stava completando i suoi studi, ma oggi, a distanza di 20 anni, ha completamente cambiato vita e ha deciso di percorrere una strada diversa da quella che l’aveva portata negli studi di Mediaset. Siete curiosi di sapere di chi si tratta e di vedere com’è cambiata negli anni? Resterete a bocca aperta!

È stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne: sono passati 20 anni ed è completamente cambiata, ecco di chi si tratta

Era il 2005 quando questa giovane donna, poco più che ventenne, arrivò negli studi di Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Salvatore Angelucci. Il suo nome era Paola Frizziero e tra lei e Angelucci cominciò una bella storia d’amore. Quando la relazione finì, Paola tornò a Uomini e Donne per sedere sul trono e la sua esperienza televisiva durò circa 4 anni. Vi ricordate di lei?

Impossibile dimenticare le furiose litigate tra lei e l’allora opinionista Karina Cascella, così come il suo percorso da tronista e il ‘no’ ricevuto alla fine da Carmine Fummo. Oggi, a distanza di 20 anni, la Frizziero è riapparsa sui social in una veste completamente diversa da quella che tutti ricordano, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Intervistata mentre si trovava a Medjugorie, Paola si è mostrata con un look estremamente semplice, struccata e con i capelli corti brizzolati e ha raccontato con serenità il suo cambiamento di vita. La scoperta della Fede l’ha portata a lasciare il mondo dello spettacolo e oggi, a 41 anni, Paola è un’insegnante, è sposata con Francesco e ha due figli.

“Ho partecipato a Uomini e Donne perché volevo trovare l’uomo della mia vita”, ha raccontato, “Sono stata in tv per circa 4 anni, facevo serate e guadagnavo tanto, ma non ero felice, non sentivo la mia vita piena. Sentivo nel cuore che dovevo lasciare tutto e un po’ mi dispiaceva, ma quando ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà’, Dio mi ha dato 300 volte di più”, ha poi aggiunto la Frizziero.

Il suo cambiamento, dunque, è stato forte e radicale e oggi l’ex tronista appare serena e appagata nella sua nuova vita, accanto a suo marito e con la Fede che l’accompagna in ogni momento. Cosa ne pensate della sua trasformazione?