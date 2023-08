Le unghie che spopoleranno in autunno: perfette per i colori di settembre

Con l’arrivo di settembre, anche la moda sta per cambiare. Ecco quale sarà il must irrinunciabile in termini di unghie.

L’estate sta quasi per finire. Ormai, mancano solo pochi giorni all’inizio di settembre. Durante questa focosa stagione, si sono alternate mode diverse, che hanno travolto anche le unghie. La maggior parte delle donne ha deciso di optare per nail-art poco elaborate e dai colori leggeri. Oltre ad essere visibilmente piacevoli, infatti, erano perfettamente compatibili con le attività al mare e in montagna.

Adesso, però, tutto sta per cambiare. È tempo di rinnovare il look per conferire una nota di energia al proprio stile. Ovviamente, le preferenze personali devono avere sempre la precedenza, ma ci sono delle piccole indicazioni che possono essere attuate per apparire alla moda e al passo con i tempi. Il ritorno dalle vacanze offrirà un’ottima occasione per sperimentare con forme e tonalità diverse.

Ecco come portare le unghie in autunno: tutto sulla nuova moda

Le unghie si possono personalizzare in tutti i modi possibili. Ad oggi, esistono tantissime tecniche per valorizzare e per andare incontro ai gusti delle donne. Come per gli abiti e gli accessori, il loro stile è soggetto al passaggio da una stagione all’altra. Per apparire sempre alla moda, si consiglia di scegliere una forma quadrata. Anche se può apparire un po’ inusuale agli occhi di alcune ragazze, si sposa benissimo con quasi tutti gli stili. È adatta per le occasioni più formali, ma anche per le movimentate giornate di lavoro o per le uscite con gli amici. Non sono troppo vistose per un appuntamento, ma danno l’idea di grande accuratezza.

È importante rivolgersi sempre a mani esperte che, in base alla situazione di partenza, forniranno le indicazioni più adeguate. Se le unghie sono troppo corte, si può iniziare con una ricostruzione in gel, altrimenti, è possibile partire subito dalla modifica della forma. Ovviamente, un altro elemento capace di fare davvero la differenza è il colore dello smalto. Sembra che, per l’autunno 2023, a tornare sulla cresta dell’onda sarà il rosso.

Normalmente, si tende a preferire una tonalità appariscente e brillante, però, non sono da escludere a priori altre soluzioni. Ci sono così tante sfumature da avere l’imbarazzo della scelta. Oltre a questi preziosi accorgimenti, non andrà sottovalutata neanche la salute delle unghie. Con integratori appositi e prodotti ricostituenti, dopo qualche settimana, i risultati saranno evidenti. In questo modo, si otterranno unghie forti e sane.