Le treccine con tanti elastici in evidenza di Natalia Paragoni sono la pettinatura glamour dell’estate 2023

Il look di Natalia Paragoni è il più copiato del momento: l’avete vista con le treccine? Il trend sta spopolando in tutta Italia (e non solo).

La celebre influencer non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finita una foto che ritrae la giovane in una veste a dir poco insolita. Ormai agli sgoccioli con la sua gravidanza, la bella Natalia ha preso parte ad uno degli eventi del momento: il Love Mi Festival. Ma avete visto com’è apparsa per l’occasione?

Il suo è ormai considerato uno dei nomi più chiacchierati del momento. Lo sa bene Natalia Paragoni che, nel corso degli ultimi anni, si è affermata come una celebrità a tutti gli effetti. Nonostante la giovane età, la ragazza ha messo in piedi una carriera di tutto rispetto, anche per merito della notorietà che la contraddistingue sui social. Dopo l’enorme successo ottenuto grazie a Uomini e Donne, il programma grazie al quale ha conosciuto il suo attuale fidanzato Andrea Zelletta, la Paragoni ha fatto parecchio parlare di sé.

In attesa del suo primo figlio dal noto compagno, la bella Natalia è stata invitata al Love Mi Festival, ormai uno degli eventi più attesi dell’estate. Per l’occasione la giovane ha deciso di sfoggiare un look pazzesco, arricchito da un’acconciatura che non è di certo passata inosservata.

Natalia Paragoni rilancia la moda delle treccine: il nuovo trend per l’estate 2023

A confermare le treccine come il trend del momento ci ha pensato la bella Natalia. La giovane, infatti, le ha sfoggiate proprio in occasione del concertone, che si è tenuto di recente a Piazza Duomo. Con un top color crema e un paio di pantaloni semi trasparenti, la Paragoni ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma gli occhi sono puntati sull’acconciatura della giovane, vero trend del momento.

Sui suoi splendidi capelli biondi ha deciso di sfoderare una serie di treccine unite tra loro, legate insieme da svariati elastici. Il look nel completo è sbarazzino ma di gran tendenza, e rende ancora una volta la star di Uomini e Donne una vera icona di moda e di stile.

Classe 1997, Natalia Paragoni è ormai una celebrità a tutti gli effetti grazie al mondo dei social. Qui la giovane ama interagire con i tantissimi fan che la seguono e che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Tra uno scatto di lavoro e uno con il fidanzato Andrea, la giovane si gode gli ultimi momenti prima di diventare mamma. Giunta ormai agli sgoccioli con la gravidanza, la Paragoni è emozionantissima e insieme al compagno non sta più nella pelle dalla gioia.